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4 червня 2024, 9:27

єОселя: Від початку дії програми кредити на житло взяли на 16,7 млрд грн

Понад 4200 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя від початку 2024 року. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

Понад 4200 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя від початку 2024 року.
Фото:depositphotos

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Що купують українці

Більшість з них придбали квартири, 180 родин — приватні будинки. Загалом від початку дії програми кредити взяли 10 570 родин на 16,7 млрд грн.

«За програмою єОселя від початку цього року кредити на придбання житла взяли понад 4200 родин на 7,2 млрд грн. Більшість з них отримали кредити на купівлю квартири, 180 родин — приватних будинків. 52% отримувачів кредитів — військовослужбовці Збройних Сил за контрактом та силовики, 10% — педагоги і науковці, 8% — медики. Нагадаю, представники цих професій можуть взяти кредит на житло під 3%. 31% отримувачів кредитів взяли їх на умовах масової іпотеки — під 7%», — зазначила Надія Бігун.

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Скільки видано минулого тижня

Минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 134 кредити на 238 млн грн, серед яких:

  • кредити під 3% отримали 57 військовослужбовців та силовиків, 13 педагогів, 8 медиків та 2 науковці;
  • кредити під 7% отримали 43 українці без власного житла, 6 ВПО та 5 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку — 94 кредити, водночас 40 українців взяли кредити на купівлю житла першого продажу — готового у забудовника, або в будинку, який зводиться.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

  • Київської області — 33;
  • міста Києва — 26;
  • Львівської області — 11.

Як скористатися програмою

Скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних.

Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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san4os
san4os
4 червня 2024, 12:46
#
«Минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 134 кредити» — таке скорочення видачі не через те що менше бажаючих, а через те що Укрфінжитло не виділяє в достатньому обсязі гроші банкам-партнерам. В Укргазбанку гроші є. В Ощаді і в Приватбанку — черги довгі, і повільні видачі, через що і впав тижневий показник видачі більш ніж вдвічі.

Тільки про ці мінуси ніхто не говорить простим людям. Всі розповідають ніби все добре. Знайди житло яке відповідає умові програми. Дай завдаток продавцю. Заплати за оцінку. А тоді тільки взнаєш що є обмеження у фінансуванні і довга черга…
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