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3 червня 2024, 13:06

Нацбанк Угорщини рекомендував OTP Bank скоротити діяльність у росії

Нацбанк Угорщини 29 травня рекомендував OTP Bank скоротити обсяг корпоративних кредитів та депозитів у російській доньці, випливає із повідомлення регулятора. Рівень роздрібного кредитування передбачається зберегти.

Нацбанк Угорщини 29 травня рекомендував OTP Bank скоротити обсяг корпоративних кредитів та депозитів у російській доньці, випливає із повідомлення регулятора.
Фото:depositphotos

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Деталі

Відділу комплаєнсу материнського банку рекомендовано складати та постійно оновлювати набір критеріїв, яким мають відповідати міжнародні перекази. Це, на думку регулятора, має забезпечити прийнятний рівень ризику. OTP Bank також повинен буде подати до Нацбанку план дій, затверджений правлінням OTP Bank, і регулярно звітувати про виконання рекомендацій.

За оцінкою регулятора, такі заходи необхідні подальшої стабільної та ефективної роботи банківської групи.

Нацбанк побачив ризики, пов'язані з фінансовою діяльністю та платіжними операціями у росії через європейські санкції.

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Пресслужба OTP Bank зазначила, що рекомендації не змінять очікувань керівництва щодо результатів групи у 2024 році, оскільки вони вже виконуються.

«Після початку військових дій, ОТП банк негайно почав скорочувати активність у Росії», — йдеться у повідомленні групи.

Нагадаємо

З початку 2022 року ОТП Банк скоротив корпоративний кредитний портфель на 85%, кількість відділень зменшилася на 39%, кількість працівників на 25%. OTP Group також «суттєво обмежила» міжнародні платежі в росію та з країни.

Крім того, як правило, банк не проводить платіжні операції за участю росії, які були ініційовані за межами Європейської економічної зони та Великобританії.

На початку травня австрійська Raiffeisen Bank International (RBI) розкрила пред'явлені їй раніше вимоги регулятора — Європейського центрального банку (ЄЦБ), які також припускали, що вона суттєво згорне свій бізнес у країні — кредити клієнтам до 2026 року мають скоротитися на 65% порівняно з третім кварталом 2023 року, як і міжнародні платежі, що виходять із росії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
3 червня 2024, 13:14
#
Та невже! А що сталося?
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