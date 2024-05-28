OTP Bank готовий продати російську «дочку», але є проблеми з покупцями

Угорська OTP Group зменшує свою діяльність у росії та готова повністю вийти з ринку, продавши там свою «дочку». Але знайти потенційних покупців не просто. Про це заявив голова правління українського OTP Bank Володимир Мудрий в інтерв'ю Forbes.

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Він нагадав, що президент групи OTP Шандор Чані висловив готовність продати російський банк принаймні за 50% від його ринкової вартості.

«Є чітка заява — готові продати хоч сьогодні», — зазначив Мудрий.

Водночас є питання, кому у рф можна продати OTP Bank. «Більшість інвесторів підсанкційні, а нові іноземні особливо туди не заходять», — пояснює він.

Також голова українського OTP заперечив, що угорська група отримувала багато пропозицій про продаж банку.

За його словами, з 2022 року OTP зменшує свій бізнес у росії, чого зокрема вимагають європейський та американський регулятори. Так, на сьогодні корпоративний портфель знизився на 85%, нових кредитів юрособам банк не видає, а кількість відділень скоротилася на 39%.

Нагадаємо, що раніше в OTP Group заявили, що продаж російського відділення за тими умовами, які зараз склались, безглузді.