путін попросив Сі Цзіньпіна підвищити активність китайських банків у росії

Деталі

Як повідомили два джерела, влада двох країн обговорила можливість виділити один або більше банків, які фінансуватимуть торгівлю компонентами для російської оборонної промисловості.

Як зазначає видання, такі фінорганізації з великою ймовірністю потраплять під санкції США, «які виключать будь-який банк із широкої глобальної фінансової системи».

Проте поки що співпраця росії з китайськими банками залишається в набагато менших масштабах, ніж хотіла б влада країни, додали джерела видання.

2023 року китайські банки сильно сповільнили зростання активів у росії. Зараз у росії працює щонайменше чотири банки з китайським капіталом.

Це «Банк оф Чайна» та «АйСіБіСі банк», які належать найбільшим фінансовим групам КНР — Bank of China та Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), а також фінорганізації другого ешелону — російський «Чайна констракшн банк», що належить China Construction Bank. «Чайнасільгоспбанк», яким володіє Agricultural Bank of China.

За підсумками 2023 року активи «Бенк оф Чайна» зросли на 28% (2022-го — на 293%), «АйСіБіСі» — на 76% (128%), «Чайна констракшн банк» — на 3% (195%), «Чайнасільгоспбанк» — на 12,5% (35,6%).