Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на три копійки

Національний банк України встановив на 3 червня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,5373 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 3 копійки.

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Валютний ринок

НБУ на 3 червня встановив офіційний курс євро на рівні 43, 98 грн. Європейська валюта подорожчала на 17 копійок.

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