Visa представила нові продукти для епохи цифрових технологій

Нові продукти та послуги

Visa Flexible Credential

Технологія гнучких облікових даних Visa Flexible Credential дозволить одному картковому продукту перемикатися між методами оплати, надаючи споживачам право вибору. Тепер держателі карток зможуть легко встановлювати параметри або вибирати, що вони використовуватимуть: дебетову картку, кредитні кошти, оплату частинами, бонусні бали або навіть платіж в іншій валюті. Технологія Visa Flexible Credential буде доступна в регіоні CEMEA найближчими місяцями.

Приймання електронних платежів мікропідприємцями

Приблизно 120 мільйонів офіційних і неофіційних мікропідприємців в регіоні Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки все ще не приймають цифрові платежі, тому Visa розробляє нові способи здійснення електронних оплат для фізичних та віртуальних карток. Цьогоріч для всіх торговців стануть доступні такі нові способи здійснення та отримання платежів на мобільних пристроях:

Push-платежі через USSD: цифрові платежі через телефон із будь-яким функціоналом.

Приймання платежів мікропідприємцями: грошові перекази від споживача торговцю через смартфон.

Tap to Phone: перетворення будь-якого пристрою на платіжний термінал і здійснення оплат в один доторк карткою або гаджетом, до якого прив’язаний цифровий рахунок (технологія вже доступна в Україні для смартфонів на базі Android та iOS).

Visa Payment Passkey Service

У цифровому світі ідентифікація особи стала надзвичайно складною, що призвело до значного зростання шахрайства. Сьогодні шахрайство з онлайн-платежами в сім разів поширеніше, ніж із фізичними.

Створений на основі найновіших стандартів автентифікації Fast Identity Online (FIDO) інструмент Visa Payment Passkey Service дає змогу підтвердити особу споживача та надати дозвіл на проведення онлайн-платежу за допомогою швидкого сканування його чи її біометричних даних, наприклад, обличчя чи відбитка пальця. Під час покупок в інтернеті ключі доступу Visa замінюють паролі чи одноразові коди, роблячи транзакції простішими та безпечнішими.

Visa Payment Passkey підтверджує особу, не перериваючи процес оплати, і підвищує безпеку, усуваючи незручності під час оплати онлайн на будь-якому пристрої чи сайті в усьому світі.

Click to Pay

Visa впроваджує сервіс Click to Pay, щоб забезпечити більш безшовний і безпечний процес оплати в широкому масштабі. Споживачам будуть потрібні лише електронна пошта, номер телефону або Visa Payment Passkey, щоб сплачувати онлайн. Крім того, на багатьох ринках у всьому світі Visa співпрацюватиме з емітентами, щоб вбудувати функції Click to Pay і Visa Payment Passkey Service у нові картки Visa, усуваючи необхідність вводити дані картки та паролі від початку користування карткою. Click to Pay уже доступний у регіоні CEMEA, в тому числі в Україні.

Visa Protect для платежів з рахунку на рахунок (A2A)

Щороку Visa обробляє понад 200 мільярдів трансакцій і аналізує 500 елементів даних у складі кожної транзакції, щоб виявити та зупинити шахрайство в режимі реального часу.

Visa Protect для платежів з рахунку на рахунок вже виявляє 60% випадків шахрайства з платежами в режимі реального часу, які раніше не були виявлені фінансовими установами Великої Британії та країн Латинської Америки. Інструмент Visa Protect для платежів з рахунку на рахунок буде доступний в регіоні CEMEA найближчими місяцями.

Visa Pay

Visa Pay — це платформа формату «платежі як послуга» (payments-as-a-service), яка дозволяє банкам швидко запускати нові цифрові послуги для споживачів і торговців через власні мобільні банківські застосунки, випереджаючи цифрові потреби споживачів. Серед можливостей, інтегрованих у Visa Pay, — цифрова емісія, ініціювання платежів, оплата в один доторк (tap-to-pay), запобігання шахрайству та управління ризиками, токенізація, платформи гаманців і обробка платежів емітентом через партнера.

Завдяки Visa Pay банки зможуть удосконалити наявні мобільні застосунки. Платформу Visa Pay буде представлено в регіоні CEMEA найближчими місяцями.