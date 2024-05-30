Міжнародна платіжна система Mastercard оголосила про пілотний запуск сервісу Crypto Credential для криптовалютних переказів між користувачами. Про це повідомляє пресслужба компанії.
30 травня 2024, 11:54
Mastercard запустила пілотний сервіс криптовалютних P2P-переказів
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Як працює Crypto Credential
- Кожен користувач отримує унікальний псевдонім, схожий на ENS-домен, який використовується для ідентифікації в мережі.
- Перед відправкою криптовалюти користувачі вибирають псевдонім одержувача замість складної адреси його гаманця.
- Mastercard перевіряє особистість обох користувачів.
- Система інформує про те, які активи або мережі підтримує одержувач.
- Crypto Credential дотримується Travel Rule, збираючи та зберігаючи інформацію про транзакції.
Доступність
Наразі послуга доступна користувачам біткоїн-бірж Bit2Me, Lirium, Mercado, а також гаманців Foxbit і Lulubit в Аргентині, Бразилії, Чилі, Франції, Гватемалі, Мексиці, Панамі, Парагваї, Перу, Португалії, Іспанії, Швейцарії, Уругваї та Уругваї.
Майбутні плани
Mastercard планує розширити можливості Crypto Credential, мова про:
- передачу NFT;
- купівлю квитків;
- інші платіжні рішення.
Джерело: Мінфін
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