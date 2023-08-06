В Україні запустили сайт Земельного банку

Фонд державного майна України презентував сайт , присвячений запуску Земельного банку, на якому опубліковані відповіді на головні запитання, а також карта, де розміщені землі, які будуть акумулюватися в Земельному банку. Про це йдеться у повідомленні ФДМУ.

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Що відомо

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада ухвалила закон, який запускає прозору оренду державних с/г земель через онлайн-аукціони. Цей документ дозволить Фонду держмайна створити Земельний банк.

«‎Головна мета — побороти корупцію на державних сільгоспземлях. Щорічно недобросовісні менеджери державних агропідприємств здавали бізнесу державні землі в оренду за сірими схемами. У їхні кишені потрапляли десятки мільйонів доларів кешу, а державі — збитки», — заявив голова ФДМУ Рустем Умєров.

Як зазначили у Фонді, майже 700 тис. га державних с/г земель роками не приносили жодних коштів для бюджету та громадян. Для того, щоб це змінити, державні с/г землі мають бути акумульовані в Земельному банку, який буде здавати ці землі в оренду на відкритих онлайн-аукціонах на Prozorro.Продажі.

Коли відбудуться перші аукціони

Перші аукціони відбудуться в 2024 році.

За попередніми розрахунками, очікуваний економічний ефект від запровадження прозорої оренди складатиме до 7 млрд грн на рік.