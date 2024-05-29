Нацбанк позбавив ліцензій сім фінансових установ

Національний банк України застосував до семи небанківських установ захід впливу у вигляді анулювання ліцензій на діяльність фінансової компанії/ломбарду.

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Кому анулювали ліцензію

Захід впливу застосовано до:

ТОВ «Ф-Трейдінг»;

ТОВ «Інвесткредит»;

ТОВ «Менеджмент інвестицій»;

ТОВ «Тауер Фінанс»;

ТОВ «Фінансова компанія „Експрес Фінанс“;

ПТ „Справедливий ломбард“ Віноградова С.А. і компанія».

Як зазначили у Нацбанку, у березні щодо указаних компаній вже застосовувався захід впливу — вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень.

Водночас зазначені фінансові не виконали рішення Національного банку та не привели діяльність у відповідність до вимог законодавства.

Також НБУ застосував до ТОВ «Качай гроші» захід впливу у вигляді анулювання ліцензії на діяльність фінансової компанії у зв’язку з невідповідністю діяльності установи вимогам законодавства з огляду на визнання НБУ ділової репутації компанії небездоганною.

Зазначається, що відповідні рішення Нацбанк ухвалив 27 травня 2024 року.