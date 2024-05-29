«Мінфін» запустив чат-бот для інвесторів — що в ньому можна робити і чим він корисний

Покласти заощадження на депозит — гарна ідея для тих, хто хоче стабільного примноження доходу без зайвих ризиків. Отримати приємний плюс до відсотків можна разом із програмою «Бонус до депозиту» від «Мінфін». Як це зробити, які нюанси слід врахувати, як обрати найвигідніші умови для депозиту — на ці та багато інших питань тепер можна знайти відповіді у новому чат-боті.

Що таке чат-бот від «Мінфін»?

Це корисний інструмент для тих, хто шукає безпечні шляхи для інвестування. Почати працювати з ним досить легко. Для цього достатньо зробити кілька простих кроків:

Крок 1. Перейдіть за посиланням.

Крок 2. Тисніть на «Розпочати».

Крок 3. Дізнайтеся більше про фінансові та інвестиційні лайфхаки.

В чат-боті користувачі, зокрема, можуть знайти всю потрібну інформацію про програму «Бонус від Мінфін». Підписавшись на оновлення чат-бота, ви будете першими отримувати унікальні пропозиції по програмі та свіжі огляди депозитних ставок.

До того ж в чат-боті доступна інформація про банки, в яких можна розмістити вклад і на які поширюються умови акції. А якщо у вас залишилися питання або ж знадобилася детальніша консультація щодо участі в «Бонусі», є можливість скористатися допомогою менеджера у живому чаті.

Що треба знати про програму «Бонус до депозиту»?

Завдяки цій пропозиції вкладники зможуть отримати додатковий відсоток до свого депозиту. Тобто бонусні відсотки на додачу до ставки.

Виплату цих відсотків здійснює сайт «Мінфін». Отримати такий бонус можна один раз за кожен укладений договір протягом 32 днів після цього. Однак важливо перевірити, чи поширюються умови акції на обраний вами банк.

Оскільки охочих взяти участь у акції дедалі більше, «Мінфін» прислухався до побажань вкладників та розширив пул банків, щоб розміщувати депозити на вигідних умовах. На прикладі банків, які нещодавно приєдналися до програми «Бонус від Мінфін», пояснимо, які відсотки можна отримати):

Unex Bank (річна ставка + бонус до 14,5% + до 0,6% бонусу від сайту Мінфін)

МТБ Банк (річна ставка + бонус до 14,7% + до 1,25% бонусу від сайту Мінфін)

RwS bank (річна ставка + бонус до 15,5% + до 0,35% бонусу від сайту Мінфін)

Оформити депозит можна у гривні, доларі чи євро. Та бонусні відсотки нараховуються лише в гривні.

Щоб долучитися до вигідної акції, потрібно:

Розмістити заявку на участь у програмі «Бонус до депозиту». Відкрити депозит в обраному банку-учаснику. Заповнити підтвердження вкладу в період дії заявки (30 днів). Отримати бонус від «Мінфін» протягом 32 днів.

Спробуйте особисто і переконайтеся, що вклади разом з програмою «Бонус до депозиту» не лише безпечно, але і вигідно!