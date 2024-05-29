Сонячна електростанція для бізнесу — що потрібно знати перед встановленням?

Українські компанії активно інвестують у власну сонячну генерацію. Але встановлення СЕС — складний і витратний проєкт. Він вимагає ретельної підготовки та врахування різних чинників. Разом із компанією Alteco , яка є міжнародним інтегратором рішень відновлюваної енергетики та систем зберігання енергії, ми відповідаємо на найпоширеніші питання, які постають перед інвесторами промислових СЕС.

Що мотивує бізнес вкладати у СЕС?

Основною мотивацією сьогодні є суми в рахунках за електроенергію. Протягом останнього десятиріччя вартість електроенергії на оптовому ринку щорічно збільшувалася на 15%. Також зростає вартість інших послуг енергетиків. Наприклад, у 2017 році тариф на передачу електроенергії для підприємств становив близько 5 копійок за кВт·год, а сьогодні він вже досягає 52,8 копійок — вдесятеро більше. Тарифи на диспетчеризацію та послуги обленерго також зросли. Зокрема, у Києві вони збільшилися втричі за 4 роки. В результаті, станом на травень 2024 року в багатьох регіонах ціна 1 кВт·год для бізнесу вже перетнула позначку 9 грн.

Власна сонячна електростанція дозволяє підприємству значно заощаджувати на всіх цих витратах. Електроенергія, яку вона виробляє, коштує разів в 10 дешевше, ніж та, що купується з ринку.

Друга причина інтересу компаній до власної генерації — нестабільність енергосистеми, яку постійно обстрілює ракетами країна-терорист росія. Схоже, що ризики блекаутів та періодичні віялові відключення — це реальність, в якій українцям доведеться жити найближчі декілька років.

Останній раз про значний дефіцит електроенергії в системі і запровадження через це аварійних відключень у всіх областях Укренерго повідомила 14 травня 2024 року. Він був спричинений збільшенням споживання через похолодання на тлі російських обстрілів. За декілька днів до цього російські терористи атакували Україну різними видами озброєння, націливши удари саме на об'єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях.

Як зрозуміти, чи потрібна власна СЕС?

Тут все індивідуально. У Alteco завжди радять клієнтам приймати таке рішення, виходячи з двох чинників: енергоємності бізнесу та ризиків, які для компанії несуть можливі відключення світла.

CEO Alteco Олександр Дончевський

«Основний критерій — обсяг споживаної електроенергії з мережі та її ціна. Собівартість одного „сонячного“ кіловату сьогодні менше 1 грн. Кожен підприємець легко порахує потенційну економію. Інше питання — це ризики бізнесу. Якщо через відключення електропостачання ваші процеси можуть зупинитися і потенційні збитки перевищують вартість рішення установки зберігання енергії, то у вашому випадку окупність буде 0 днів», — каже CEO Alteco Олександр Дончевський.

Його компанія вже понад 13 років здійснює консалтинг, інжиніринг, будівництво та сервіс об'єктів зеленої енергетики. А сам Олександр навчався в University of California (м. Берклі) та проходив стажування за програмою Clean Energy від Уряду США у Вашингтоні.

Коли окупиться власна СЕС?

Це насамперед залежить від тарифу на електроенергію. Зараз термін окупності можна вирахувати, виходячи з поточної вартості кВт·год: 6,5−9 грн, залежно від регіону, класу напруги приєднання, енергопостачальної компанії та ціни на енергоринку. Відповідно, окупність промислової СЕС в середньому складає сьогодні 3−5 років.

Утім, можуть бути і менші терміни. «У багатьох наших клієнтів термін окупності СЕС вже наблизився до 2 років. Зараз в Україні не так багато ефективних рішень для бізнесу, які б мали такий ROI (коефіцієнт окупності — ред.)», — стверджує CEO Alteco.

Але варто розуміти, що будь-який прогноз окупності, з огляду на поточний тариф на електроенергію, буде песимістичним. Найімовірніше, майбутня СЕС поверне інвестовані в неї кошти раніше, ніж можна очікувати. Адже вартість кВт·год неодмінно зростатиме, а окупність, відповідно, — зменшуватиметься.

«Якщо ви маєте власне підприємство, яке споживає понад 5000 кВт·год на місяц або критично залежить від електроенергії, ми радимо вже зараз будувати свою стратегію енергонезалежності. Так ви зможете окупити свої інвестиції вже за 2 роки, врятувати бізнес від додаткових ризиків та суттєво допомогти державі й усім українцям», — каже Дончевський.

Якими бувають СЕС та як вибрати оптимальне рішення?

Якщо узагальнити, то бізнес обирає між двома типами сонячних електростанцій: мережевими та гібридними.

Мережева СЕС — це станція, яка інтегрується у внутрішню мережу підприємства і живить його, надаючи при цьому можливість одночасно докуповувати енергію з ринку. Суть в тому, щоб максимально задіювати власну генерацію, а із загальної мережі добирати лише недостатні кіловати. Вона складається з генеруючих електроенергію фотомодулів та інвертора, який перетворює постійний струм у змінний, що живить побутові прилади та промислове обладнання.

Потужність такої станції, зазвичай, обмежена мінімумом споживання підприємства в певні періоди часу. Якщо ж є надлишкова потужність, то її можна задіювати, оформивши статус «активного споживача» за системою Net billing. Він дозволяє власникам невеликих СЕС, встановлених для власного споживання, продавати надлишки в загальну мережу за ринковою ціною.

Гібридні СЕС, окрім сонячних модулів, також обладнані установками зберігання енергії — УЗЕ, або, простіше кажучи, акумуляторами. Такі станції зазвичай є потужнішими за мережеві, бо у світлий час доби виробляють електроенергію як для поточного споживання, так і для того, щоб накопичувати її в акумуляторах.

Який саме варіант обрати — залежить від завдань, які має виконувати СЕС. Компанія Alteco для кожного клієнта готує індивідуальне рішення. Щоб його сформувати, потрібно ретельно проаналізувати структуру споживання компанії, розробити стратегію та втілювати її, з огляду на особливості підприємства.

«Це як у досвідченого лікаря: для кожного пацієнта є свій рецепт. Так і для кожного замовника можна підібрати найефективніше рішення. Хтось вже має дизель-генератор на підприємстві, і бажано врахувати можливість роботи СЕС із ним. Для когось підійде гібридна СЕС із акумуляторами. У когось живлення підприємства відбувається з різних вводів і потрібно ділити СЕС на декілька невеликих. А комусь потрібна СЕС із системою Net billing», — каже Олександр Дончевський.

Скільки коштує промислова СЕС?

Якщо мова про мережеві СЕС, то в Alteco пропонують орієнтуватися на $400-$500 за 1 кВт потужності за фотоелектричними модулями. Якщо ж розглядати варіант із гібридною станцією, то до цього варто додати приблизно від $350 за кожен кВт·год енергії, що зберігається.

Точна вартість залежить від багатьох факторів: виробника обладнання, яке використовується, складності ділянки чи даху, де будуть змонтовані панелі, відстані до підстанції, на яку потрібно видати потужність, обсягу проєктної документації тощо.

Які можуть бути варіанти фінансування проєкту СЕС?

Замовник може оплатити такий проєкт як самотужки, так і скориставшись кредитними коштами. Останній варіант є доволі популярним. Кажучи про промислові СЕС, мова зазвичай йде про станції потужністю від 100 кВт. Вартість такої складає сьогодні від 2 мільйонів гривень. Не кожен бізнес може дозволити собі таку інвестицію за рахунок суто своїх коштів.

До того ж наразі в Україні вистачає різних «зелених» програм, грантів та кредитів: від ЄБРР, від держави (кредити «5−7−9%») тощо. Це, на думку Дончевського, надає вікно можливостей, яке українському бізнесу варто використати.

«Ми, зі свого боку, охоче допомагаємо підприємцям у комунікації з різними фінансовими установами. Супроводжуємо у проєктному фінансуванні, надаємо консалтинг і технічну експертизу. Іноді йдемо назустріч та надаємо розстрочку на свої послуги. Все індивідуально», — каже CEO Alteco.

Які бізнеси інвестують у сонячну генерацію?

Абсолютно різні бізнеси. Передусім ті, хто споживає багато електроенергії та має вільні дахи або наземні площі для розміщення фотоелектричних панелей: від невеликих кафе та СТО до великих виробничих підприємств та торгових центрів. Найвигіднішими є СЕС для компаній, які споживають більше енергії влітку та у світлий час доби. Утім, це не означає, що вони не підходять для підприємств зі стабільним рівнем споживання протягом усього року. Навіть для них середньорічна економія буде значною.

Інвестування у промислову СЕС — проєкт, який має працювати десятиліттями і забезпечувати значну економічну вигоду, порівнюючи з витратами на його реалізацію. Щоб у результаті він виявився саме таким, треба обрати надійного підрядника, який його реалізовуватиме.

Як не помилитись, обираючи підрядника?

Насамперед варто звертати увагу на портфоліо компанії, яка розробляє та реалізовує такі проєкти. Не буде зайвим також поспілкуватися з її клієнтами, які вже користуються власними СЕС, можуть розказати про свій досвід і про співпрацю з підрядником.

Також важливим чинником є ресурс, який розробник проєкту закладає у нього. «Якщо, наприклад, у Європі та США на етапі розробки і будівництва закладають роботу СЕС у 20−25 років, то вони потім стільки і працюють. У нашого замовника також не повинно бути додаткових сюрпризів у вигляді поломок чи зниження генерації електроенергії через 2−3 роки», — каже Олександр Дончевський.

Ще одним важливим питанням, на його думку, є можливість апгрейду СЕС чи УЗЕ в майбутньому. «Технології зараз розвиваються дуже швидко. Ми постійно навчаємо своїх співробітників в Європі та США і комунікуємо з багатьма профільними організаціями. Це дає можливість надати доступ нашим клієнтам до сучасних технологій і будувати СЕС та УЗЕ, вже з огляду новітніх технологій та світових тенденцій», — додає фахівець.

Чи потрібно обслуговувати власну СЕС і скільки це коштує?

Як і будь-яке інше обладнання (особливо технологічне), сонячні електростанції потребують регулярного технічного обслуговування. Раз на рік необхідно проводити огляд фотомодулів на предмет виявлення пошкоджень, робити їх діагностику, обслуговувати інвертори, перевіряти кабельні з'єднання та виконувати іншу профілактичну роботу.

Це може робити як сам власник, так і кваліфікований підрядник. Перший варіант більше підходить для великих компаній, які зазвичай мають у своєму штаті спеціалістів, здатних фахово наглядати за промисловою електростанцією. В решті випадків фахівці радять звертатися до них.

«Якщо замовник хоче отримувати стабільну та довготривалу генерацію від СЕС, ми все ж таки радимо залучати на моніторинг та сервіс профільних спеціалістів. Замовник може віддати підряднику роботи з обслуговування „під ключ“ або ж розділити їх із ним частково. Зазвичай, вартість річного обслуговування складає 1−2% від вартості самого проєкту», — резюмує керівник компанії Alteco.