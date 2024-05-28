До закриття міжбанку курс долара зріс на 13 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу. Євро зросло на 10 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.
28 травня 2024, 17:29
Курс валют на вечір 28 травня: долар на євро зросли на міжбанку
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Відкриття 28 травня
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Закриття 28 травня
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Зміни
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40,29/40,31
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40,42/40,45
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13/14
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43,82/43,83
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43,92/43,94
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10/11
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,20−40,70 грн. Євро купують за 43,65 грн, а продають за 44,25 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,83−41,00, євро — 44,38−44,60 грн.
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Джерело: Мінфін
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