Мінфін залучив 9,6 мільярда від продажу облігацій та знизив ставки

Міністерство фінансів 28 травня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 9,57 млрд грн, що на 0,94 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 10,51 млрд грн. При цьому Мінфін продовжує знижувати ставки. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

3,23 млрд грн під 14,96% з погашенням 4 червня 2025 року (минулого тижня ставка була 15,05%);

3,15 млрд грн під 15,90% з погашенням 18 березня 2026 року (минулого тижня ставка була 16,07%);

3,20 млрд грн під 16,57% з погашенням 25 серпня 2027 року (минулого тижня ставка була 16,93%).

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.