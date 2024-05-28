OpenAI розпочинає навчання нової моделі ШІ

OpenAI розпочинає навчання своєї наступної моделі штучного інтелекту. Про це йдеться у блозі стартапу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нова ШІ-модель прийде на зміну технології GPT-4, яка керує її популярним онлайн-чатом-ботом ChatGPT.

Компанія повідомила, що нещодавно розпочала навчання своєї наступної передової моделі, і очікує, що отримані системи виведуть стартап на новий рівень можливостей на шляху до AGI (загальний штучний інтелект).

Стартап створив новий комітет, який відповідатиме за вироблення рекомендацій щодо безпеки проєктів та операцій OpenAI.

Його першим завданням буде оцінка та подальший розвиток існуючих методів безпеки OpenAI протягом наступних 90 днів, після чого він поділиться рекомендаціями з радою директорів.

За повідомленням компанії, після перевірки радою директорів OpenAI публічно поділиться оновленою інформацією про прийняті рекомендації.