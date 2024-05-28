Фонд гарантування виставить на продаж активи 9 банків

Фонд гарантування запланував продаж активів 9 банків, що ліквідуються. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 1 879,8 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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1 773,6 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на суму 100,5 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 5,7 млн грн.

Так, упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків як Промінвестбанк, М Р Банк , Мегабанк, Конкорд та інші.

У Фонді гарантування нагадали, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків.