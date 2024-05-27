Найбільші банки намагаються повернути співробітників до офісів

Низка найбільших банків, серед яких Citigroup, HSBC Holdings і Barclays, видали розпорядження про повернення до офісів більшої частини співробітників на основі п'ятиденного робочого тижня, пише Bloomberg.

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Що відомо

Зокрема, Citi попросив повернутися до п'ятиденної роботи близько 600 своїх співробітників у США, які раніше мали право віддалено працювати. Низка співробітників може продовжувати працювати за гібридним графіком, включаючи 2 дні на тиждень поза офісом.

Банк Barclay's у Великій Британії ввів суворіші вимоги — зобов'язав тисячі своїх співробітників інвестиційно-банківських підрозділів по всьому світу працювати в офісі або виїжджати на зустрічі з клієнтами 5 днів на тиждень, починаючи з 1 червня.

А швейцарський HSBC веде переговори майже з половиною свого штату співробітників у Нью-Йорку щодо зміни правил роботи.