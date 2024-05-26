Світовий обсяг buyback у 2023 році скоротився на 14% до $1,11 трлн

Провідні світові компанії минулого року викупили власні акції на суму $1,11 трлн, за розрахунками британської компанії Janus Henderson. Це на $181 млрд, або на 14%, нижче за показник 2022 року.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто лідирує

Американські компанії виступили лідерами за обсягом buyback — $773 млрд. Обсяг викупу скоротився на $159 млрд, або на 17%. У цьому технологічні компанії стали основною причиною зниження показника, оскільки Microsoft Corp. та Meta знизили buyback майже на третину, Apple Inc. — приблизно на 15%.

Представники британського бізнесу минулого року викупили свої акції на суму $64,2 млрд (зниження на 2,6%). Shell стала провідною неамериканською компанією за обсягом buyback, на її частку припала приблизно чверть загального показника країни, зазначається в повідомленні.

Читайте: Siemens починає buyback на 6 млрд євро

Тим часом європейські компанії у 2023 році збільшили викуп акцій на 2,9% до $146 млрд. Рекордні обсяги buyback були зафіксовані в Італії (у тому числі завдяки Unicredit та Stellantis), Іспанії (Santander, Iberdrola та Telefonica), Норвегії (Equinor) та Бельгії (AB-Inbev та KBC).

Як проводилися розрахунки

Дані Janus Henderson охоплюють 1,2 тис. провідних компаній світу. З них лише трохи більш ніж половина проводили викуп акцій минулого року. При цьому частку всього 45 компаній припадає близько 50% загальносвітової суми buyback.