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26 травня 2024, 11:20

Світовий обсяг buyback у 2023 році скоротився на 14% до $1,11 трлн

Провідні світові компанії минулого року викупили власні акції на суму $1,11 трлн, за розрахунками британської компанії Janus Henderson. Це на $181 млрд, або на 14%, нижче за показник 2022 року.

Провідні світові компанії минулого року викупили власні акції на суму $1,11 трлн, за розрахунками британської компанії Janus Henderson, що управляє.
Фото:depositphotos

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Хто лідирує

Американські компанії виступили лідерами за обсягом buyback — $773 млрд. Обсяг викупу скоротився на $159 млрд, або на 17%. У цьому технологічні компанії стали основною причиною зниження показника, оскільки Microsoft Corp. та Meta знизили buyback майже на третину, Apple Inc. — приблизно на 15%.

Представники британського бізнесу минулого року викупили свої акції на суму $64,2 млрд (зниження на 2,6%). Shell стала провідною неамериканською компанією за обсягом buyback, на її частку припала приблизно чверть загального показника країни, зазначається в повідомленні.

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Тим часом європейські компанії у 2023 році збільшили викуп акцій на 2,9% до $146 млрд. Рекордні обсяги buyback були зафіксовані в Італії (у тому числі завдяки Unicredit та Stellantis), Іспанії (Santander, Iberdrola та Telefonica), Норвегії (Equinor) та Бельгії (AB-Inbev та KBC).

Як проводилися розрахунки

Дані Janus Henderson охоплюють 1,2 тис. провідних компаній світу. З них лише трохи більш ніж половина проводили викуп акцій минулого року. При цьому частку всього 45 компаній припадає близько 50% загальносвітової суми buyback.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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