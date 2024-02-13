Найбільший у Європі промисловий конгломерат Siemens AG розпочав п'ятирічну програму зворотного викупу акцій на суму до 6 млрд євро, йдеться у повідомленні компанії.
Siemens починає buyback на 6 млрд євро
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Що відомо
Програма розрахована на період до 31 січня 2029 року включно та передбачає покупку не більше 80 млн паперів.
Про неї було оголошено у листопаді минулого року.
Акції купуються виключно для використання в пенсійних цілях, реалізації програм стимулювання співробітників та виконання інших зобов'язань, у тому числі пов'язаних з облігаціями, що конвертуються.
Котирування акцій Siemens зросло на 0,3% на торгах у понеділок.
Нагадаємо
Байбек (buyback) — це викуп емітентом власних акцій, який у більшості випадків вважається показником надлишку готівки в компанії. Іноді є вимушеним заходом, спрямованим проти падіння капіталізації.
Зворотний викуп власних паперів може вплинути на показник «чистого прибутку на акцію» (EPS).
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