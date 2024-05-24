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24 травня 2024, 11:06

Україна розраховує на три транші МВФ на $4,5 млрд цьогоріч

Виконання Україною умов за програмою МВФ Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF) відкриває можливість отримання трьох траншів на загальну суму $4,5 млрд у 2024 році. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на результати зустрічі делегації МВФ, яка прибула до Києва, та керівництва міністерства.

Виконання Україною умов за програмою МВФ Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF) відкриває можливість отримання трьох траншів на загальну суму $4,5 млрд у 2024 році.

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На 2024 рік програмою EFF передбачено $5,4 млрд бюджетної допомоги Україні, з яких уже надійшло близько $880 млн у результаті успішного третього перегляду програми у березні 2024 року.

На 2024 рік заплановано ще три перегляди програми EFF.

З початку дії програми Україна виконала 21 структурний маяк МВФ, 14 з яких стосуються фіскальної політики та фінансового сектора. Зокрема, вони включають законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики та управління державним боргом.

Загальний обсяг програми EFF на 2023−2027 роки становить $15,6 млрд. EFF є частиною пакета міжнародної підтримки України, що становить близько $122 млрд, уточнюють у Мінфіні.

Джерело: Мінфін
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