OpenAI за $250 мільйонів купила доступ до матеріалів відомих видань для навчання ШІ

Компанія OpenAI уклала угоду з медіакомпанією News Corp, яка володіє The Wall Street Journal, New York Post, The Daily Telegraph та іншими виданнями. Доступ до великих обсягів даних може допомогти покращити контент, який створює чатбот ChatGPT. Про це повідомляє пресслужба OpenAI.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

В рамках угоди OpenAI отримає доступ до архівних та актуальних публікацій видань News Corp в тому числі Barron’s, MarketWatch, Investor’s Business Daily, FN, Sunday Times, The Sun, The Australian та інших.

Ці матеріали будуть використовуватись для навчання штучного інтелекту (ШІ) та відповідей на запитання користувачів ChatGPT.

В OpenAI не розкривають фінансові деталі угоди, однак за даними The Wall Street Journal, її вартість може становити понад $250 млн упродовж п’яти років «у вигляді коштів та кредитів за використання технологій OpenAI».

У виданні додали, що угода також гарантує, що контент не буде доступним на ChatGPT одразу після його публікації на новинних сайтах.

Раніше OpenAI уклала аналогічні угоди з іншими виданнями: Associated Press, Financial Times, з видавцем Dotdash Meredith (володіє журналом People), з концерном Axel Springer (володіє Politico).

Нагадаємо

«Мінфін» писав що, OpenAI укладає угоду про перенесення даних соціальної мережі Reddit у ChatGPT.