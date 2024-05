OpenAI за $250 мільйонів купила доступ до матеріалів відомих видань для навчання ШІ

Компанія OpenAI уклала угоду з медіакомпанією News Corp, яка володіє The Wall Street Journal, New York Post, The Daily Telegraph та іншими виданнями. Доступ до великих обсягів даних може допомогти покращити контент, який створює чатбот ChatGPT. Про це повідомляє пресслужба OpenAI.