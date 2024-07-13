Оформити статус учасника бойових дій (УБД) скоро можна буде на порталі «Дія». Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
13 липня 2024, 14:11
На порталі «Дія» можна буде оформити статус учасника бойових дій
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Зараз, щоб подати документи на статус УБД треба звертатися до спеціальної комісії або до військової частини.
«Сервіс у „Дії“ спростить життя нашим захисникам і зменшить навантаження на кадрові служби військових частин», — йдеться у повідомленні.
Крім того, подати заяву про отримання статусу учасника бойових дій офлайн можна буде в будь-якому ЦНАПі незалежно від зареєстрованого місця проживання.
Наразі у застосунку «Дія» доступні посвідчення УБД для військових та їхніх родин.
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Джерело: Мінфін
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