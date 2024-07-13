На порталі «Дія» можна буде оформити статус учасника бойових дій

Оформити статус учасника бойових дій (УБД) скоро можна буде на порталі «Дія». Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зараз, щоб подати документи на статус УБД треба звертатися до спеціальної комісії або до військової частини.

«Сервіс у „Дії“ спростить життя нашим захисникам і зменшить навантаження на кадрові служби військових частин», — йдеться у повідомленні.

Крім того, подати заяву про отримання статусу учасника бойових дій офлайн можна буде в будь-якому ЦНАПі незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Наразі у застосунку «Дія» доступні посвідчення УБД для військових та їхніх родин.

Нагадаємо

Віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про тестування е-бронювання в «Дії».