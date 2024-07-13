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13 липня 2024, 13:17

OpenAI працює над розширенням можливостей передових моделей ШІ — Reuters

Розробник ChatGPT, компанія OpenAI працює над новим підходом до своїх моделей штучного інтелекту (ШІ) в проєкті під кодовою назвою Strawberry. Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела та документацію OpenAI.

Розробник ChatGPT, компанія OpenAI працює над новим підходом до своїх моделей штучного інтелекту (ШІ) в проєкті під кодовою назвою Strawberry.
Фото: freepik.com

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Новий проєкт, про деталі якого раніше не повідомлялося, має на меті розширити межі можливостей передових моделей ШІ, зокрема покращити їхні здатності до логічного мислення.

Деталі роботи над Strawberry суворо зберігаються в секретності навіть у команді OpenAI.

Документ, що є у розпорядженні Reuters описує проєкт, який використовує моделі Strawberry з метою дозволити штучному інтелекту компанії не просто генерувати відповіді на запити, але й планувати наперед для автономної та надійної навігації в інтернеті, щоб виконувати те, що OpenAI називає «глибокими дослідженнями».

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Проєкт Strawberry раніше був відомий як Q, який вже розглядався всередині компанії як прорив. При цьому Reuters не змогло з'ясувати чи стане Strawberry загальнодоступним.

Два джерела Reuters розповіли, що на початку цього року вони бачили те, що співробітники OpenAI назвали демоверсією Q, яка здатна відповідати на складні наукові та математичні питання, недосяжні для сьогоднішніх комерційних моделей.

Дослідники штучного інтелекту кажуть, що мислення є ключовим фактором для досягнення штучним інтелектом людського або надлюдського рівня інтелекту.

Хоча великі мовні моделі вже можуть узагальнювати великі тексти та складати елегантну прозу набагато швидше, ніж будь-яка людина, ця технологія часто не справляється з проблемами здорового глузду, вирішення яких здається людям інтуїтивно зрозумілим, як-от розпізнавання логічних помилок і гра в хрестики-нулики.

Коли модель стикається з такими проблемами, вона часто «галюцинує» неправдиву інформацію.

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Загалом експерти погоджуються, що мислення в контексті штучного інтелекту передбачає формування моделі, яка дозволяє ШІ планувати наперед, відображати, як функціонує фізичний світ, і надійно вирішувати складні багатоетапні проблеми.

Удосконалення мислення у моделях штучного інтелекту розглядається як ключ до розблокування здатності моделей робити все: від великих наукових відкриттів до планування та створення нових програмних застосунків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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