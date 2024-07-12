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12 липня 2024, 15:19

Перетворив соцмережу X на притулок для дезінформації та незаконного контенту: в ЄС висунули звинувачування проти Ілона Маска

ЄС звинувачує соцмережу X (колишня Twitter) та її власника Ілона Маска в тому, що він перетворив платформу на майданчик для дезінформації та розповсюдження незаконного контенту. Про це пише Politico. Х стала першою платформою, проти якої висунули звинувачення відповідно до нового закону ЄС про соціальні медіа.

ЄС звинувачує соцмережу X (колишня Twitter) та її власника Ілона Маска в тому, що він перетворив платформу на майданчик для дезінформації та розповсюдження незаконного контенту.

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Платформа може зіткнутися з величезним штрафом у розмірі кількох мільйонів євро — до 6 відсотків від загального доходу X.

Комісія заявила, що Маск дозволив купувати верифікацію акаунтів, позначаючи їх синьою «галочкою», що нібито підкреслює надійність джерела інформації.

«Оскільки будь-хто може підписатися на отримання такого перевіреного статусу, це негативно впливає на здатність користувачів приймати вільні та обґрунтовані рішення щодо автентичності облікових записів і контенту, з яким вони взаємодіють», — заявили регулятори в Брюсселі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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+41
Kharakternyk
Kharakternyk
12 липня 2024, 15:33
#
А фейсбук і ютуб не займаються дезою та цензурою? Там слова «ковід, пфайзер та астразенека» взагалі табу.
Трампа заблокували свого часу і нічого:)
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penetrator1963
penetrator1963
12 липня 2024, 16:29
#
Фейсбук, особенно украинский, это вообще редкостная помойка
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0
busypit
busypit
12 липня 2024, 16:56
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Всей правды мы никогда не узнаем… Все не так однозначно… А еще НАТО бомбило Югославию… И вообще, в Америке линчуют *** .

Жму руку, вотэбаутист из вас отменный
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0
Ranet
Ranet
12 липня 2024, 17:37
#
Трампа как раз в Твитере и заблокировали. Потому, ЕС сейчас и взвыл.
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0
potator
potator
12 липня 2024, 15:49
#
Опять пугают ежа голым задом
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