Перетворив соцмережу X на притулок для дезінформації та незаконного контенту: в ЄС висунули звинувачування проти Ілона Маска

ЄС звинувачує соцмережу X (колишня Twitter) та її власника Ілона Маска в тому, що він перетворив платформу на майданчик для дезінформації та розповсюдження незаконного контенту. Про це пише Politico. Х стала першою платформою, проти якої висунули звинувачення відповідно до нового закону ЄС про соціальні медіа.

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Платформа може зіткнутися з величезним штрафом у розмірі кількох мільйонів євро — до 6 відсотків від загального доходу X.

Комісія заявила, що Маск дозволив купувати верифікацію акаунтів, позначаючи їх синьою «галочкою», що нібито підкреслює надійність джерела інформації.

«Оскільки будь-хто може підписатися на отримання такого перевіреного статусу, це негативно впливає на здатність користувачів приймати вільні та обґрунтовані рішення щодо автентичності облікових записів і контенту, з яким вони взаємодіють», — заявили регулятори в Брюсселі.