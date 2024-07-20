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20 липня 2024, 15:22

Понад 80% українців протягом року стикалися з шахрайством в інтернеті — опитування

Із інтернет-шахрайством протягом минулого року стикалася переважна більшість українців. Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber, в якому взяли участь понад 35 тисяч респондентів.

Із інтернет-шахрайством протягом минулого року стикалася переважна більшість українців.
Фото:depositphotos.

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Дослідження показало, що 81% користувачів стикався з інтернет-шахрайством: 45% з них реагували на атаки зловмисників, а 36% ігнорували подібні інциденти. Водночас 19% ніколи не зустрічалися з подібним.

Тотожне дослідження Rakuten Viber проводив і в липні 2023 року. Виявилося, що за рік ці показники залишилися незмінними.

На питання «Чи ставали ви жертвою шахраїв в інтернеті за останній рік?» відповіді розподілилися наступним чином:

  • Так, отримував/-ла сумнівні дзвінки / повідомлення — 45% (43% у 2023 році);
  • Були випадки підозрілих звернень, але я не реагую — 36% (38% у 2023 році);
  • Ніколи не було подібного — 19% (19% у 2023 році).

Rakuten Viber також дізнався думку українців щодо кількості інтернет-шахраїв за рік — чи зросла вона, чи навпаки зменшилася. 82% респондентів впевнені, що зловмисників стало суттєво більше. 7% опитаних вважають, що кількість залишилась на тому ж рівні.

Тільки 1% українців відповів, що кібершахраїв стало менше. Решта 10% користувачів не цікавляться цим питанням. Як і в попередньому запитанні, відсотковий розподіл подібний до результатів 2023 року.

Відповіді на питання «Як вважаєте, кількість інтернет-шахраїв збільшилась за рік?» розподілилися таким чином:

  • Так, суттєво зросла — 82% (85% у 2023);
  • Залишилась на тому ж рівні — 7% (6% у 2023);
  • Думаю, що кількість зменшилась — 1% (2% у 2023);
  • Мені байдуже на це — 10% (7% у 2023).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
20 липня 2024, 16:56
#
Є таке діло…
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