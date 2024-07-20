Понад 80% українців протягом року стикалися з шахрайством в інтернеті — опитування

Із інтернет-шахрайством протягом минулого року стикалася переважна більшість українців. Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber, в якому взяли участь понад 35 тисяч респондентів.

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Дослідження показало, що 81% користувачів стикався з інтернет-шахрайством: 45% з них реагували на атаки зловмисників, а 36% ігнорували подібні інциденти. Водночас 19% ніколи не зустрічалися з подібним.

Тотожне дослідження Rakuten Viber проводив і в липні 2023 року. Виявилося, що за рік ці показники залишилися незмінними.

На питання «Чи ставали ви жертвою шахраїв в інтернеті за останній рік?» відповіді розподілилися наступним чином:

Так, отримував/-ла сумнівні дзвінки / повідомлення — 45% (43% у 2023 році);

Були випадки підозрілих звернень, але я не реагую — 36% (38% у 2023 році);

Ніколи не було подібного — 19% (19% у 2023 році).

Rakuten Viber також дізнався думку українців щодо кількості інтернет-шахраїв за рік — чи зросла вона, чи навпаки зменшилася. 82% респондентів впевнені, що зловмисників стало суттєво більше. 7% опитаних вважають, що кількість залишилась на тому ж рівні.

Тільки 1% українців відповів, що кібершахраїв стало менше. Решта 10% користувачів не цікавляться цим питанням. Як і в попередньому запитанні, відсотковий розподіл подібний до результатів 2023 року.

Відповіді на питання «Як вважаєте, кількість інтернет-шахраїв збільшилась за рік?» розподілилися таким чином: