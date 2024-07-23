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23 липня 2024, 16:53

База користувачів Telegram зросла до 950 млн, планується запуск магазину застосунків

Застосунок для обміну повідомленнями Telegram досяг 950 млн активних користувачів, і він прагне перетнути позначку в 1 мільярд цього року. Про це заявив засновник компанії Павло Дуров на своєму каналі.

Застосунок для обміну повідомленнями Telegram досяг 950 млн активних користувачів, і він прагне перетнути позначку в 1 мільярд цього року.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Минулого тижня Дуров зазначив, що компанія також планує запустити магазин застосунків і вбудований браузер із підтримкою веб-сторінок цього місяця.

У березні Telegram перевищив 900 млн користувачів. Тоді в інтерв'ю Financial Times Дуров заявив, що компанія прагне стати прибутковою в наступному році.

Схоже, Telegram прискорює впровадження технології web3 на своїй платформі. Компанія вже давно підтримує ініціативи щодо криптовалюти та блокчейну, але її власні спроби вийти на цей простір уповільнилися після того, як її первинна пропозиція монет у 2018 році провалилася. У грудні 2022 року компанія розпочала аукціон імен користувачів у блокчейні TON.

Відтоді компанія зосередилася на допомозі розробникам створювати міні-застосунки та ігри, які використовують криптовалюту для транзакцій. Цього року компанія почала ділитися доходом від реклами з власниками каналів, роздаючи toncoin (токен у блокчейні TON).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Telegram відкрив доступ Україні до функції монетизації. Відтепер власники каналів можуть отримувати 50% від реклами, яку буде розміщувати соцмережа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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