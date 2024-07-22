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22 липня 2024, 11:52

Хакери здійснили масовий злом популярних українських телеграм-каналів

21 липня хакери здійснили масовий злом популярних українських Telegram-каналів, що мають сотні тисяч та мільйони підписників. Про це повідомив керівник департаменту інформаційних технологій Офісу Президента України Єгор Папишев.

21 липня хакери здійснили масовий злом популярних українських Telegram-каналів, що мають сотні тисяч та мільйони підписників.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Зловмисники публікували на цих каналах ворожі повідомлення, закликаючи до капітуляції, підтримки російської агресії та з іншими проросійськими наративами.

Як повідомило Держспецзв’язку України, хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot, який розроблено та належить компанії з рф, і почали робити пости у телеграм-каналах від імені власників.

Для усунення проблеми відомство рекомендувало видалити бота FleepBot з адміністраторів каналу.

«Хотіли б черговий раз наголосити на небезпеці застосування будь-яких програмних засобів країни-агресора, і необхідності ретельно перевіряти походження ПЗ перед його застосуванням», — зазначили у Держспецзв’язку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
22 липня 2024, 12:01
#
«хакеры взломали сервис автоматизации публикации постов FleepBot,
разработанный и принадлежащий компании из россии…»

Не взломали, а воспользовались заложенным в разработанный
самими же россиянами бэкдором…
+
0
Riojas
Riojas
22 липня 2024, 12:48
#
Боты с правами администратора. Никакого взлома не было. Меньше надо добавить в канал всякий мусор
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