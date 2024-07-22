Хакери здійснили масовий злом популярних українських телеграм-каналів

21 липня хакери здійснили масовий злом популярних українських Telegram-каналів, що мають сотні тисяч та мільйони підписників. Про це повідомив керівник департаменту інформаційних технологій Офісу Президента України Єгор Папишев.

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Що відомо

Зловмисники публікували на цих каналах ворожі повідомлення, закликаючи до капітуляції, підтримки російської агресії та з іншими проросійськими наративами.

Як повідомило Держспецзв’язку України, хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot, який розроблено та належить компанії з рф, і почали робити пости у телеграм-каналах від імені власників.

Для усунення проблеми відомство рекомендувало видалити бота FleepBot з адміністраторів каналу.

«Хотіли б черговий раз наголосити на небезпеці застосування будь-яких програмних засобів країни-агресора, і необхідності ретельно перевіряти походження ПЗ перед його застосуванням», — зазначили у Держспецзв’язку.