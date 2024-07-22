21 липня хакери здійснили масовий злом популярних українських Telegram-каналів, що мають сотні тисяч та мільйони підписників. Про це повідомив керівник департаменту інформаційних технологій Офісу Президента України Єгор Папишев.
Хакери здійснили масовий злом популярних українських телеграм-каналів
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
Зловмисники публікували на цих каналах ворожі повідомлення, закликаючи до капітуляції, підтримки російської агресії та з іншими проросійськими наративами.
Як повідомило Держспецзв’язку України, хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot, який розроблено та належить компанії з рф, і почали робити пости у телеграм-каналах від імені власників.
Для усунення проблеми відомство рекомендувало видалити бота FleepBot з адміністраторів каналу.
«Хотіли б черговий раз наголосити на небезпеці застосування будь-яких програмних засобів країни-агресора, і необхідності ретельно перевіряти походження ПЗ перед його застосуванням», — зазначили у Держспецзв’язку.
Коментарі - 2
разработанный и принадлежащий компании из россии…»
Не взломали, а воспользовались заложенным в разработанный
самими же россиянами бэкдором…