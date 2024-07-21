В Україні мобільний інтернет один із найповільніших — 93 місце зі 108. Середня швидкість скачування становить 21.24 МБ/с, що приблизно в 2,5 рази нижче за усереднений по світу показник. Про це йдеться у дослідженні тестів швидкості компанії Ookla (власника сервісу Speedtest), пише УНІАН.
В Україні мобільний інтернет один із найповільніших — дослідження Ookla
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Де найшвидший та найповільніший інтернет
Найшвидший мобільний інтернет у Катарі (334,63 МБ/с), а найповільніший на Кубі (4,02 МБ/с).
Зі стаціонарним інтернетом в Україні справи йдуть набагато краще: 60 місце серед 159 країн з показниками швидкості трішки нижчими, ніж у середньому по світу.
Рекордна середня швидкість у Сінгапурі — 285,02 МБ/с, в Україні — 80,02 МБ/с, а найповільніший домашній і офісний інтернет знову ж таки на Кубі — всього 2,79 МБ/с.
Очікувано, повільний доступ в Україні обумовлений відсутністю мереж зв’язку п’ятого покоління.
При цьому, 5G вже є в деяких країнах колишнього СРСР, наприклад, у Латвії, Естонії та Литві.
У Мінцифри говорили, що пілотний проєкт 5G-зв'язку в Україні може бути запущено вже поточного року.
Коментарі - 5
Сижу сейчас на 500 мбит тарифе, а был 100 мбит. Банально игры современные по 200−300 гигов грузить про 100 мбит то еще удовольствие) Я уже молчу про 4к телевизор …