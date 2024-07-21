В Україні мобільний інтернет один із найповільніших — дослідження Ookla

В Україні мобільний інтернет один із найповільніших — 93 місце зі 108. Середня швидкість скачування становить 21.24 МБ/с, що приблизно в 2,5 рази нижче за усереднений по світу показник. Про це йдеться у дослідженні тестів швидкості компанії Ookla (власника сервісу Speedtest), пише УНІАН.

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Де найшвидший та найповільніший інтернет

Найшвидший мобільний інтернет у Катарі (334,63 МБ/с), а найповільніший на Кубі (4,02 МБ/с).

Зі стаціонарним інтернетом в Україні справи йдуть набагато краще: 60 місце серед 159 країн з показниками швидкості трішки нижчими, ніж у середньому по світу.

Рекордна середня швидкість у Сінгапурі — 285,02 МБ/с, в Україні — 80,02 МБ/с, а найповільніший домашній і офісний інтернет знову ж таки на Кубі — всього 2,79 МБ/с.

Очікувано, повільний доступ в Україні обумовлений відсутністю мереж зв’язку п’ятого покоління.

При цьому, 5G вже є в деяких країнах колишнього СРСР, наприклад, у Латвії, Естонії та Литві.

У Мінцифри говорили, що пілотний проєкт 5G-зв'язку в Україні може бути запущено вже поточного року.