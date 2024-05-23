Репутація Tesla різко впала через Ілона Маска

Репутація бренду Tesla Motors продовжувала падати протягом останнього року, оскільки витівки генерального директора Ілона Маска та інші проблеми заплямували його колись бездоганний імідж. Про це свідчать результати нового опитування Axios Harris Poll 100.

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У 2021 році Tesla піднялася на 8 місце в рейтингу 100 найвідоміших компаній Америки за іміджем, але з того часу різко впала на 63 місце.

В опитуванні Axios Harris Poll 100 компанії посідають місяця за такими характеристиками, як поєднання якостей, довіра та етика.

Репутація Tesla (63 місце) відстала від репутації інших автовиробників:

Honda посідає 7 місце,

Toyota — 12 місце,

Subaru — 15 місце,

General Motors — 40 місце,

Ford — 55 місце.

Нижче розташувався лише Volkswagen (69 місце).

Репутація Tesla страждає через Маска

Компанію Tesla давно визначає її генеральний директор, який захопив споживачів та інвесторів своїм баченням просування електромобілів як засобу боротьби зі зміною клімату.

Але його безладний викуп Twitter і все більш суперечливі політичні вигуки на платформі, яка тепер називається X, відштовхнули деяких колишніх прибічників.

Інколи власники Tesla навіть наклеюють на бампери своїх автомобілів наклейки з написом: «Я купив це до того, як Ілон збожеволів».