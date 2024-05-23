Invest Talk Summit 2024: яким був цьогорічний саміт та що робити тим, хто його пропустив

Найважливіша подія для інвесторів Invest Talk Summit прогриміла 18 травня в Гольф Центрі «Київ» на Оболоні. В одному місці зібралися експерти, професіональні інвестори та новачки.

Дискусії, виступи фахівців, розіграш призів, збір на допомогу військовим та багато іншого чекали на гостей заходу. Розповідаємо детальніше, як це було.

Дев’ятигодинна програма фактично минула за одну мить у позитивній та доброзичливій атмосфері. Учасники отримали змогу долучитися до дискусій щодо розвитку ринку інвестицій та варіантів того, як і куди якомога вигідніше вкласти свої заощадження.

Попри те, що саміт відбувся у перший день оновлених правил мобілізації, учасники прибули на локацію офлайн та мали унікальну можливість доєднатися до корисного нетворкінгу, який об'єднав однодумців та потенційних партнерів.

Крім того, на саміті відбувся аукціон, під час якого зібрали 50 000 грн на допомогу 44-й бригаді. Зокрема, була продана картина від Вікторії Семенової, маркетологині SalesDoubler.

Організатори саміту вдячні усім, хто долучився до цієї ініціативи. Окрема подяка від відповідального за збір — Олександра Бойка.

Приємними бонусами для учасників стали проведення розіграшів. Один з гостей виграв годинник Xiaomi. Наприкінці саміту було проведено розіграш сертифікатів на навчання. Троє учасників, які прийшли на саміт офлайн, отримали можливість пройти навчання на будь-якому курсі Академії Мінфін на вибір. Ще троє учасників, які дивилися саміт онлайн, отримали інтенсив «Антикризові інвестиції».

Протягом усього дня зал був повний, експерти ділилися інсайдами щодо варіантів отримання прибутку шляхом вкладання коштів як в традиційні активи, так і в більш новітні напрямки. Саме пошукам золотої ніші інноваціях у сферах інвестицій і була присвячена заключна дискусія Invest Talk Summit. А оскільки на багато хто, попри насичену програму саміту і його немалу тривалість, залишився, щоб долучитися до обговорень, можна впевнено сказати — захід тримав увагу відвідувачів до самого завершення.

Підтримувати увагу і комфорт гостей та учасників вдалося завдяки гостинності Гольф Центру Оболонь. Локація, оснащена привабливою сценою, достатньою кількістю сидячих місць і спеціальною зоною для того, щоб була можливість спілкуватися у компаніях, сприяла тому, щоб гості могли розслабитися та подискутувати як з експертами, так і між собою.

До того ж у Гольф Центрі передбачили будь-який розвиток подій та були готові забезпечити локацію живленням (за допомогою генератора), якщо така потреба виникла. Це надзвичайно важливо не лише для офлайн-, а й для онлайн-гостей, щоб пряма трансляція не переривалася. Та всі раді, що ці запобіжні заходи не знадобились.

А організатори Invest Talk Summit щиро вдячні усім, хто дивився захід у прямому ефірі та сподіваються, що вам вдалося знайти відповіді на всі свої запитання.

Виступи та підтримка Invest Talk Summit

Організатори — сайти Мінфін та Finance.ua вдячні спонсорам за допомогу з проведенням саміту. Деякі партнери виступили зі своїх доповідями і поділились багаторічним досвідом роботи на інвестиційному ринку України, демонструючи стратегії, які кожен громадянин може обрати для себе вже сьогодні.

Так, від Біржового університету виступав Євгеній Тригубченко, інвестиційний аналітик та лектор, з темою «Найкращі ETF на 2024 рік». Ця тема важлива, оскільки ETF є потужним інструментом для диверсифікації та оптимізації інвестиційних портфелів, що робить їх актуальними для сучасних інвесторів.

Олександр Чорний, співзасновник Zeminvest, експерт аграрного бізнесу та практикуючий адвокат, виступив з темою «Інвестиція в сільськогосподарську землю — не втрачений шанс». Він наголосив, що ринок землі в Україні продовжує розвиватися і зростати навіть в умовах війни, що робить інвестиції у цей сектор перспективними та вигідними.

Співзасновник «Твоє Коло» та співвласник КУА Профіт — Андрій Усенко, виступив з темою «Фонди колективного інвестування». Він підкреслив важливість колективного інвестування в Україні, яке дозволяє знижувати ризики та збільшувати доходи через спільне володіння активами.

Після їх виступів учасники саміту мали змогу познайомитися з представниками компаній-партнерів. Адже в Гольф Центрі розмістили стенди від кожної компанії, тому учасники легко підходили та спілкувалися з представниками спонсорів.

Окремо дякуємо нашим партнерам за підтримку. Компанії BrewBud, яка пропонує все необхідне для успішного бізнесу у сфері вендінгу, Inzhur — компанії, що надає доступні інвестиції через перший бізнес-краудфандинг в сучасній історії України та компанії Bunker UA, яка пропонує надійні укриття, перевірені полігонними випробуваннями.

Дякуємо всім нашим партнерам за підтримку та внесок у розвиток інвестиційного ринку України.

До речі, якщо ви вже шкодуєте, що пропустили цю важливу подію, є гарна новина. Під час всього заходу був прямий ефір, а також здійснювався запис. Тому, усі охочі мають змогу купити запис саміту та отримати презентації спікерів.