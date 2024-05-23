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23 травня 2024, 13:56

Бронь від мобілізації: ЄБА просить дозволити бізнесу самостійно відбирати ключових співробітників

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) просить зробити мобілізацію більш прогнозованою і надати компаніям можливість самим визначати критично важливих співробітників для продовження ефективної роботи бізнесу. Про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) просить зробити мобілізацію більш прогнозованою і надати компаніям можливість самим визначати критично важливих співробітників для продовження ефективної роботи бізнесу.
Фото: freepik.com

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«Адже найгіркішим буде усвідомити, що два з половиною роки роботи підприємства в умовах війни, всупереч всім можливим законам бізнесу і здоровому глузду, все одно призведуть до його закриття. Та не через дії ворога, а через непродуману політику власної держави», — зазначили в ЄБА.

Як повідомляють в асоціації, питання пошуку співробітників на сьогодні є однією з ключових проблем, з якими стикаються підприємці в Україні.

У ЄБА впевнені, що такими діями держава не дає змоги компаніям працювати, оскільки оперативно замінити фахівців у таких критичних умовах для функціонування бізнесу практично неможливо.

На думку компаній-членів асоціації, самостійне визначення бізнесом співробітників, які є критичними для продовження ефективної діяльності підприємства в умовах війни, допоможе сповільнити велику хвилю проблеми кадрів, яка щомісяця дедалі більше накриває бізнес, що працює в Україні.

В ЄБА вважають, що це допоможе бізнесу продовжити роботу в непростих воєнних реаліях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
stas12345
stas12345
23 травня 2024, 14:28
#
Я думаю государству пофиг кто что просит) Тут вопрос выживания стоит
+
0
penetrator1963
penetrator1963
23 травня 2024, 14:31
#
20000 грн/мес ЕСВ на работника и бронируй, сколько хочешь
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