У Кабміні хочуть підвищити ПДВ та військовий збір від 1,5% до 5% — Forbes

Кабмін працює над законопроєктом про підвищення податків. Зміни стосуються ПДВ та військового збору, який можуть не лише підвищити, а й запровадити для ФОП на спрощеній системі оподаткування, про це пише Forbes.

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Що відомо

Міністерство фінансів працює над законопроєктом про підвищення військового збору та податку на додану вартість (ПДВ).

Як планують збільшувати податки

Йдеться про зростання ПДВ, військового збору, а також запровадження його для ФОПів, що працюють на спрощеній системі оподаткування, кажуть троє депутатів із фінансово-економічного блоку Ради.

Військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, кажуть троє депутатів Ради. Аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити й для ФОП, стверджують двоє депутатів із фінансового-економічного блоку.

Про рівень зростання ПДВ ще йдуть дискусії, кажуть двоє депутатів. Ймовірне збільшення — на 2−3%, додає один зі співрозмовників.

Зміни не є фінальними, дискусія щодо них ще триває, кажуть четверо співрозмовників у Раді та Кабміні.

Причина збільшення

Ключова причина — збільшення військових потреб, кажуть двоє співрозмовників у Раді та посадовець в уряді.

На додаткову мобілізацію потрібно близько 300 млрд грн, прогнозувала голова бюджетного комітету Роксолана Підласа наприкінці січня. І навіть без урахування мобілізації потрібно 400 млрд грн на закупівлю та ремонт військової техніки, зазначала вона.

Один зі співрозмовників із фінансового комітету Ради оцінює потреби бюджету в 400−500 млрд грн. Міністр фінансів Сергій Марченко оцінив бюджетний розрив через військові видатки дещо менше — у $5 млрд, що за нинішнім курсом складає близько 200 млрд грн.

На запитання щодо можливого збільшення податків Марченко не дав конкретної відповіді, зазначивши, що це питання вирішуватиметься найближчим часом. «Треба спочатку правильно прорахувати, — сказав очільник Мінфіну. — Тут немає одного магічного рішення, наприклад підвищити військовий збір».

Скільки зростання податків принесе до бюджету

За розрахунками Forbes, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (без урахування можливого запровадження військового збору для ФОП) може принести бюджету додатково 90−100 млрд грн на рік.

Коли можуть ухвалити підвищення податків

До Ради відповідний законопроєкт може потрапити наприкінці червня — початку липня, кажуть двоє депутатів із фінансово-економічного блоку. Навіть якщо документ ухвалять швидко, запрацюють нові ставки податків не раніше вересня, вважає один із них.