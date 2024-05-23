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23 травня 2024, 10:21

У Кабміні хочуть підвищити ПДВ та військовий збір від 1,5% до 5% — Forbes

Кабмін працює над законопроєктом про підвищення податків. Зміни стосуються ПДВ та військового збору, який можуть не лише підвищити, а й запровадити для ФОП на спрощеній системі оподаткування, про це пише Forbes.

Кабмін працює над законопроєктом про підвищення податків.

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Що відомо

Міністерство фінансів працює над законопроєктом про підвищення військового збору та податку на додану вартість (ПДВ).

Як планують збільшувати податки

Йдеться про зростання ПДВ, військового збору, а також запровадження його для ФОПів, що працюють на спрощеній системі оподаткування, кажуть троє депутатів із фінансово-економічного блоку Ради.

Військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, кажуть троє депутатів Ради. Аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити й для ФОП, стверджують двоє депутатів із фінансового-економічного блоку.

Про рівень зростання ПДВ ще йдуть дискусії, кажуть двоє депутатів. Ймовірне збільшення — на 2−3%, додає один зі співрозмовників.

Зміни не є фінальними, дискусія щодо них ще триває, кажуть четверо співрозмовників у Раді та Кабміні.

Причина збільшення

Ключова причина — збільшення військових потреб, кажуть двоє співрозмовників у Раді та посадовець в уряді.

На додаткову мобілізацію потрібно близько 300 млрд грн, прогнозувала голова бюджетного комітету Роксолана Підласа наприкінці січня. І навіть без урахування мобілізації потрібно 400 млрд грн на закупівлю та ремонт військової техніки, зазначала вона.

Один зі співрозмовників із фінансового комітету Ради оцінює потреби бюджету в 400−500 млрд грн. Міністр фінансів Сергій Марченко оцінив бюджетний розрив через військові видатки дещо менше — у $5 млрд, що за нинішнім курсом складає близько 200 млрд грн.

На запитання щодо можливого збільшення податків Марченко не дав конкретної відповіді, зазначивши, що це питання вирішуватиметься найближчим часом. «Треба спочатку правильно прорахувати, — сказав очільник Мінфіну. — Тут немає одного магічного рішення, наприклад підвищити військовий збір».

Скільки зростання податків принесе до бюджету

За розрахунками Forbes, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (без урахування можливого запровадження військового збору для ФОП) може принести бюджету додатково 90−100 млрд грн на рік.

Коли можуть ухвалити підвищення податків

До Ради відповідний законопроєкт може потрапити наприкінці червня — початку липня, кажуть двоє депутатів із фінансово-економічного блоку. Навіть якщо документ ухвалять швидко, запрацюють нові ставки податків не раніше вересня, вважає один із них.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+141
YevgenMuza
YevgenMuza
23 травня 2024, 10:26
#
Правильно, бо Євгену Дикому треба бюджет підняти на дослідження пінгвинів.
+
+125
Симон Петлюра
Симон Петлюра
23 травня 2024, 10:36
#
Це вже таке собі остаточне про «кінець епохі бідності» та «зробимо їх (нас) разом». Виборці Зеленського мають бути повністю задоволені. Хоча в українців ще залишається «шатать власть» аби не стати остаточно бидлом.
+
+30
Strain
Strain
23 травня 2024, 11:05
#
Ну тех, кто говорит о нелегитимности Зеленскогоуже называют врагами государства. Последние законы и ситуация в стране всё больше напоминает нашего неадекватного соседа.

Ждем обнуления срока Зеленского.
+
+12
veritas69
veritas69
23 травня 2024, 10:43
#
Все вместе примерно +10% к расходам, а взамен ничего?
+
+8
stas12345
stas12345
23 травня 2024, 11:29
#
А взамен вас мобилизуют)
+
0
crocodille
crocodille
23 травня 2024, 10:45
#
Пригадується дивне: «Всем по 10%: детали новой налоговой реформы»

https://minfin.com.ua/2022/08/18/90717312/
+
+12
Злий Інвестор
Злий Інвестор
23 травня 2024, 10:49
#
Нарешті Гетьманцев реалізує свій Нацсдох. ОК, заплатимо. Мене, якщо чесно цікавить тільки одне: коли нарешті буде змога фізично переїхати в іншу податкову юриздикцію.
+
+74
EvilReptiloid
EvilReptiloid
23 травня 2024, 11:00
#
Підозра така, що планується залізна завіса на десятиліття. Інакше Гетманцеви та інша зелена шобла не вели б себе так нахабно і розв’язно. Війна поступово зведеться до низькоактивної фази, проте не буде закінчена офіційно, а буде підтримуватись заради збереження військового стану, непроведення виборів та затягування гайок всередині країни.
Буде встановлена типова лівацька диктатура, правда без марксизму-ленінізму, зате з ключовою роллю держави (етатизм) в усіх аспектах людського життя. І все буде залежати від зв’язків у держапараті. Якщо вони є - ось тобі висока посада, броня від мобілізації, право кататись за кордон і участь у корупції. Немає зв’язків — мобілізація, обмеження прав, високі податки.
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
23 травня 2024, 10:50
#
Ну, нехай спробують взяти більше податків з мого сплячого ФОПа, на якому за останній квартал нульовий оборот. А скоро взагалі доведеться його закрити, бо сенсу тримати жодної. Повернення до нормальності навіть не передбачається.
+
+15
SamBB
SamBB
23 травня 2024, 10:54
#
Веселить коли ці ідіоти наперед рахують прибутки, но щось мені підказує що в замін вони отримають, як завжди і підуть клянчити по світу знову.
+
+30
eurousa
eurousa
23 травня 2024, 11:09
#
Якщо хтось не помітив, то євроінтеграція вже відбулася. Але тільки для тих, хто сібаса) Для решти — кім чен зе
+
0
ESP3
ESP3
23 травня 2024, 11:36
#
Экономический блок у нынешнего правительства полное дно. Вместо того чтобы стараться сделать новое экономическое чудо, снизить налоги (в Швейарии НДС к примеру 7%!), заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал, проводить рефоры который улучшают условия для бизнеса в стране и т. д., все что они делают, это добивают последний бизнес который выжил. Уроды
+
0
Hennady
Hennady
23 травня 2024, 11:37
#
І, як завжди, «затягування» торкнеться законослухняних, «білих», офіційних
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