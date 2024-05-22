Рада продовжила строк оформлення земельних паїв

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин». Про це йдеться на сайті парламенту.

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Ухвалення відповідного законопроєкту № 11150 у другому читанні підтримали 243 депутати.

Законом продовжено з 1 січня 2025 року до 1 січня 2028 року крайній строк для оформлення нетребуваних (нерозподілених) земельних ділянок, здійснення розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та їх спадкоємцями земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок.

Відтак, у разі якщо до 1 січня 2028 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на неї, вважатиметься, що він відмовився від одержання земельної ділянки.

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Крім того, ухваленим законом: