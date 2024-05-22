Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин». Про це йдеться на сайті парламенту.
Рада продовжила строк оформлення земельних паїв
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Ухвалення відповідного законопроєкту № 11150 у другому читанні підтримали 243 депутати.
Законом продовжено з 1 січня 2025 року до 1 січня 2028 року крайній строк для оформлення нетребуваних (нерозподілених) земельних ділянок, здійснення розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та їх спадкоємцями земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок.
Відтак, у разі якщо до 1 січня 2028 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на неї, вважатиметься, що він відмовився від одержання земельної ділянки.
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Крім того, ухваленим законом:
- встановлена обов’язковість письмової форми клопотань про надання земельних ділянок державної, комунальної власності у власність чи користування;
- відновлено обов’язковість підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників (норма була зупинена на час воєнного стану);
- продовжено до 2026 року пілотний проєкт із внесення відомостей до Державного земельного кадастру сертифікованими інженерами-землевпорядниками;
- дозволено землекористувачам розміщення (без здійснення капітального будівництва) об‘єктів рекреаційної інфраструктури, а також інженерної інфраструктури, необхідної для їх функціонування та обслуговування.
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