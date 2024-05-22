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22 травня 2024, 10:00

Експерти очікують бурхливий сезон альткоїнів цього літа — які монети вийдуть у лідери ринку

Халвінг Біткоїна був у топі новин криптовалютного ринку останні півроку. Інвестори чекали цього моменту не тільки через подальше зростання ціни BTC. Біткоїн дійсно зріс у ціні на 72% і на сьогоднішній день торгується на біржі по $62 748. Не менше за це трейдерів цікавило подальше зростання альткоїнів, яке відбувалося після попередніх халвінгів. Експерти прогнозують бичачий ринок для альтернативних криптовалют уже найближчим часом.

Яку криптовалюту купити до початку сезону альткоїнів?

І хоча багато альткоїнів не поспішають здійснювати різкий стрибок у ціні, мемні криптовалюти, навпаки, демонструють значне зростання. Які мемкоїни на етапі попереднього продажу заслуговують на увагу трейдерів?

  • Sealana

  • Wiener AI

Sealana

Sealana — мемна монета на базі Solana, що об'єднала одразу три популярні блокчейни. До списку увійшли Solana, Ethereum і BNB.

Забавний тюлень, який представляє проєкт, пов'язаний із персонажем Fat Guy з популярного мультсеріалу South Park. Цей мем став одним із найбільш упізнаваних у мережі. Розробники токена прагнуть залучити до його спільноти якомога більше користувачів. До того ж зростаюча популярність блокчейну Solana сприяє зростанню інтересу до токена $SEAL. Solana стала надійною і стійкою криптовалютною платформою, що уможливлює її конкуренцію з Ethereum уже найближчим часом.

Токен $SEAL просто зараз доступний на пресейлі за $0,022. Попередній продаж стартував зовсім недавно, але вже зібрав понад $965 000 ранніх інвестицій.

Що ж приваблює інвесторів у новій монеті мемі?

  • підтримка мультичейну робить токен більш гнучким у використанні;

  • низька вартість входу в проєкт;

  • успішність інших проєктів на базі Solana, так токен Slothana зібрав понад 15 млн доларів під час пресейлу і значно подорожчав після виходу на біржі.

Перейти на сайт Sealana.

Wiener AI

Wiener AI — нова монета мем, яка може зацікавити інвесторів не тільки своєю вірусністю.

Проєкт являє собою віртуального асистента для криптовалютної торгівлі на базі ШІ. Чат-бот дозволяє складати точні прогнози цін для криптовалют, відстежувати їхню динаміку і вибирати для інвестицій найперспективніші. Користувачам не доведеться витрачатися на додаткові комісії, а транзакції всередині платформи обіцяють бути дуже швидкими.

Токен $WAI зараз проходить попередній продаж, який складається з 40 етапів. На момент написання статті вартість мемкоїна становить $0,000707, а збори вже перевищили $1 860 000. Наступне підвищення вартості $WAI відбудеться через два дні. Користувачі, які вже купили мемкоїн, можуть почати стейкати його, що принесе додатковий прибуток. Купити токен і дізнатися більше про його дорожню карту можна на офіційному сайті пресейлу.

Не дивно, що ця монета мем така популярна для інвестицій:

  • реальна корисність токена для інвесторів будь-якого рівня;

  • механізм стейкінгу з високим APY до 1188 %;

  • використання технології штучного інтелекту.

Перейти на сайт Wiener AI

Висновок

Попри те, що мемкоїни є одним із найволатильніших активів, інвестори виявляють до них значний інтерес. Токени на стадії пресейлів особливо привабливі своєю низькою вартістю. Проєкт Wiener AI, крім цього, може запропонувати й реальну корисність для користувачів. А для Sealana низка експертів прогнозує успіх токенів Slothana і Slerf.

Джерело: Мінфін
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