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20 травня 2024, 16:56

Україна стала другим експортером меду в ЄС. Китай на першому місці

Україна зайняла друге місце за обсягами експорту меду у країни ЄС у 2023 році. Найбільше мед полюбляють у Німеччині, яка забрала 25% усього імпорту. Про це свідчать дані Євростату.

Україна зайняла друге місце за обсягами експорту меду у країни ЄС у 2023 році.

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Загалом ЄС імпортував у 2023 році понад 163 тис тонн меду на 359,3 млн євро. Водночас країни союзу також експортували мед на 146 млн євро (майже 25 тис тонн). Порівняно з 2013 роком імпорт меду з-за меж ЄС зріс на 20%, а експорт на 14%.

Які країни є найбільшими постачальниками

Найбільше меду в ЄС постачав Китай — 37% (понад 60 тис тонн). Україна зайняла друге місце — 28% (майже 46 тис тонн).

У першу п'ятірку увійшли наступні країни:

  • Аргентина — 12%
  • Мексика — 7%
  • Куба — 3%

Хто купує мед у ЄС

Британія стала лідером за імпортом меду з ЄС — 4300 тонн (17%). Далі з невеликим відривом йдуть Саудівська Аравія (14%), Швейцарія (13%), США (13%) та Японія (10%).

Найбільші імпортери та експортери в середині ЄС

Німеччина була найбільшим імпортером меду в ЄС — 41 тис тонн або 25% усього імпорту. На другому місці Бельгія (19%), а далі йдуть Польща (14%), Іспанія (10%) та Франція (5%).

Найбільшим експортером стала Іспанія, яка відправила 7 100 тонн меду до країн за межами ЄС, або 29% усього експорту. Далі йде Німеччина (22% від усього експорту), Румунія (7%), Угорщина (6%) та Греція (6%).

Джерело: Мінфін
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