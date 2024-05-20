У першому кварталі 2024 року жінки створили 43 554 нових ФОПи. Це 59% від загальної кількості. Показник є рекордним за останні роки. Про це повідомляє «Опендатабот».
20 травня 2024, 10:45
Жінки відкрили рекордну кількість нових ФОПів
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Водночас чоловіки відкрили 30 496 нових бізнесів за указаний період. Для порівняння, у 2021 році частка жінок становила 51% від загальної кількості новостворених ФОПів.
Найчастіше жінки обирають для своєї діяльності роздрібну торгівлю (68% жінок проти 32% чоловіків), надання інших індивідуальних послуг (89% проти 11%) та інформаційних послуг (63% проти 37%).
Натомість чоловіки частіше обирають для себе комп’ютерне програмування (58% чоловіків проти 42% жінок) та оптову торгівлю (52% проти 48%).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 5
Черговий урок для нездар при владі.