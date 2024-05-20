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20 травня 2024, 10:45

Жінки відкрили рекордну кількість нових ФОПів

У першому кварталі 2024 року жінки створили 43 554 нових ФОПи. Це 59% від загальної кількості. Показник є рекордним за останні роки. Про це повідомляє «Опендатабот».

У першому кварталі 2024 року жінки створили 43 554 нових ФОПи.

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Водночас чоловіки відкрили 30 496 нових бізнесів за указаний період. Для порівняння, у 2021 році частка жінок становила 51% від загальної кількості новостворених ФОПів.

Найчастіше жінки обирають для своєї діяльності роздрібну торгівлю (68% жінок проти 32% чоловіків), надання інших індивідуальних послуг (89% проти 11%) та інформаційних послуг (63% проти 37%).

Натомість чоловіки частіше обирають для себе комп’ютерне програмування (58% чоловіків проти 42% жінок) та оптову торгівлю (52% проти 48%).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+130
korvin29
korvin29
20 травня 2024, 11:03
#
Ничего удивительного — следствие закона про мобилизацию
+
+134
bonv
bonv
20 травня 2024, 11:23
#
Подякуйте зе-владі нелохів з непрофанами.
+
+89
Mr Bungle
Mr Bungle
20 травня 2024, 11:49
#
Статья неправильно названа, мужчины закрыли рекордное количество фопов
+
+45
Oleksii Ch
Oleksii Ch
20 травня 2024, 11:55
#
Пішло переоформлення на родичів жіночої статі…
Черговий урок для нездар при владі.
+
+45
bonv
bonv
20 травня 2024, 11:56
#
Ви хотіли шоу-квартал95? Ви його отримали. По приколу і гірше ж точно не буде ©
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