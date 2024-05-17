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17 травня 2024, 15:28

Прибутки банків зросли на 19%: хто у лідерах

У першому кварталі року банки, які працюють в Україні збільшили свої прибутки на 19%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Найбільше заробили державні «Приватбанк» та «Ощадбанк». Про це повідомляє «Опендатабот».

У першому кварталі року банки, які працюють в Україні збільшили свої прибутки на 19%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

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Топ-10

Загалом банки отримали 40,5 млрд грн прибутку після оподаткування отримали за 1 квартал 2024 року. Попри те, що податок збільшився до 25%.

Лише 8 банків із 63, які наразі працюють в Україні, отримали збитки цьогоріч — 111 млн грн.

Топ-10 банків України заробили 34,22 млрд грн за перший квартал. Це 84% від сукупного прибутку усіх банків в країні.

За цей період українські банки сплатили 10,34 млрд грн податку на прибуток — у півтора рази більше, ніж торік. «Приватбанк» сплатив майже половину від цієї суми — 4,84 млрд грн.

Державні банки

«Приватбанк» став лідером топу, заробивши 13,86 млрд грн за 1 квартал 2024 року. Це третина від прибутку всіх банків. Проте це на 14% менше, ніж за відповідний період минулоріч — 16,04 млрд грн.

Загалом на 6 державних банків припадає 60% від сукупного прибутку усіх установ — 24,28 млрд грн. Наразі лише Перший інвестиційний банк, який нещодавно перейшов під контроль держави, отримав за 1 квартал збитки у розмірі 7,6 млн грн.

Іноземні банки

Лідером серед банків з іноземним капіталом залишається Райффайзен банк, який цьогоріч заробив 2,53 млрд грн. Це на 23% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

У іншого банку цієї групи — Креді Агріколь банк — прибутки за цей період зросли у 20 разів до відповідного часу торік. Цьогоріч банк заробив 2,02 млрд грн проти 102,9 млн грн за 1 квартал минулого року. Це найбільший приріст серед усіх українських банків.

Загалом іноземні банки заробили 10,2 млрд грн — це чверть від загального прибутку. Лише один банк — Правекс банк, отримав у 1 кварталі збитки — 76,7 млн грн.

Приватний капітал

Лідером групи банків з приватним капіталом залишається ПУМБ: 2,13 млрд грн прибутку за квартал. Це на 38% більше, ніж за відповідний період минулого року. Разом з Універсалом (Монобанк) вони отримали половину загального прибутку банків цієї групи.

МТБ банк показав найбільший приріст прибутку серед приватних банків: аж у 13 разів до першого кварталу 2023.

Джерело: Мінфін
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