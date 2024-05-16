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16 травня 2024, 17:44

Стало відомо, скільки Приватбанку може коштувати вихід у Німеччину

Про плани державного Приватбанку вийти на ринок Німеччини або Польщі розповів наприкінці квітня голова правління банку Герхард Бьош. Остаточно визначитись щодо цього питання пообіцяв до кінця 2024 року, пише Ліга.

Про плани державного Приватбанку вийти на ринок Німеччини або Польщі розповів наприкінці квітня голова правління банку Герхард Бьош.
Фото:depositphotos

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Що відомо

В коментарі виданню банкір Олена Домуз (в Україні займала керівні посади у Банку Кредит Дніпро, Юнекс Банку тощо, а зараз працює в одному з роздрібних банків Болгарії) розкрила вартість виходу банку на ринок країн Євросоюзу.

«Мінімальна вимога для відкриття філії вже присутнього банку в Єврозоні — 5 млн євро. Тобто — від 10 млн євро буде вхід. Це якщо філія. А якщо банк — то це десятки мільйонів євро», — каже вона.

Вдарити по прибутку українського банку в Німеччині надалі може і законодавство.

Читайте: Приватбанк розглядає можливість виходу на закордонні ринки

«Важливо не стільки створити банк, скільки дотримуватися законодавства країни. Незнання призведе до того, що всі наші заробітки поб’ють штрафи на мільярдні суми, бо ми не дотримувалися тієї чи іншої постанови. Будучи в Україні, ми навіть не уявляємо, який ринок Німеччини складний», — каже Андрій Громосяк (працював у ПроКредит Банк в Україні, а потім у німецькому Commerzbank).

Важливим аспектом є і те, хто піде в український банк в Німеччині.

«Ринок Німеччини overbanked і якщо сподіватися на 1+ мільйон українців тут, то цього замало для того, щоб бути успішними. До того ж — багато аспектів, таких як захист персональних даних тощо, потребують інвестицій в персонал та ІТ», — говорить Громосяк.

Попри це, з погляду Громосяка, німецькі банки від українських відстають дуже сильно. І ми би тут виграли.

Для виходу на ринок закордонної країни український банк має подати на розгляд НБУ клопотання. Також він має отримати і дозвіл банківського регулятора тієї країни, в яку хоче зайти.

Зараз в Україні працює 66 банків. 36 із них — без іноземного капіталу.

Джерело: Мінфін
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