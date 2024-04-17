Приватбанк розглядає можливість виходу на закордонні ринки

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Що відомо

Нараз Приватбанк оцінює доцільність виходу на ринки Європи.

«Навіть якщо це буде лише умовно Польща, яка досить близька у багатьох відношеннях до України, це був би дуже великий проєкт», — зазначив Бьош.

Перед банком є дві опції, каже Бьош: зосередитися на Україні, де «Приват» вже найбільший банк, чи спробувати відкритися на таких ринках, як Німеччина, де багато українських переселенців. «Або в Польщі, де маржа надзвичайно низька, а конкуренція дуже велика», — додав він.

«То що ми можемо отримати? Це лише репутація, коли ми зможемо сказати: дивіться, ми тепер міжнародні? Чи ми справді розраховуємо на економічну вигоду? Остаточної відповіді поки немає», — зазначив Бьош.

Визначитись із цим питанням СЕО ПриватБанку сподівається до кінця року. Банк хоче розширити групу клієнтів, але це має бути органічно, зауважив він. «Ми не хочемо стрибати в бізнеси та ринки, яких ми не розуміємо», — підсумував Бьош.