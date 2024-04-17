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17 квітня 2024, 16:44

Приватбанк розглядає можливість виходу на закордонні ринки

Приватбанк розглядає можливість вийти на закордонні ринки, але остаточного рішення поки немає. Про це розповів CEO банку Герхард Бьош в інтерв'ю Forbes.

Приватбанк розглядає можливість вийти на закордонні ринки, але остаточного рішення поки немає.

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Що відомо

Нараз Приватбанк оцінює доцільність виходу на ринки Європи.

«Навіть якщо це буде лише умовно Польща, яка досить близька у багатьох відношеннях до України, це був би дуже великий проєкт», — зазначив Бьош.

Перед банком є дві опції, каже Бьош: зосередитися на Україні, де «Приват» вже найбільший банк, чи спробувати відкритися на таких ринках, як Німеччина, де багато українських переселенців. «Або в Польщі, де маржа надзвичайно низька, а конкуренція дуже велика», — додав він.

«То що ми можемо отримати? Це лише репутація, коли ми зможемо сказати: дивіться, ми тепер міжнародні? Чи ми справді розраховуємо на економічну вигоду? Остаточної відповіді поки немає», — зазначив Бьош.

Визначитись із цим питанням СЕО ПриватБанку сподівається до кінця року. Банк хоче розширити групу клієнтів, але це має бути органічно, зауважив він. «Ми не хочемо стрибати в бізнеси та ринки, яких ми не розуміємо», — підсумував Бьош.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 квітня 2024, 16:58
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Оце ржака ©!!!

Еще в Польше не знают что это за контора.
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+15
Rubi0
Rubi0
17 квітня 2024, 17:02
#
Так Приват еще с 2000 годов вышел на зарубежные рынки, 😄 даже сайт еще работает https://privatcards.ru/about.html и предлагает кредит в Воронеже, да и в Казахстане и Прибалтике.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 квітня 2024, 17:08
#
После работы этого банка на оккупированных территориях новость о …воронеже… даже не удивляет.
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0
Алексей Альбещенко
Алексей Альбещенко
17 квітня 2024, 17:15
#
Да… веселый сайт.
— Размер чистых активов ПриватБанка составляет 80165 млрд. грн,
— Уставный фонд банка составляет 5684 млрд. грн,
— Собственный капитал — 7,67 млрд грн,
— Кредитный портфель — 72788 млрд грн,
— Чистая прибыль ПриватБанка по итогам 2008 года составила 1292 млрд. грн.
Суммы в трилионах измеряют…
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0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
17 квітня 2024, 17:11
#
Ага вийдуть, тож так легко вивести банківський продукт на європейський ринок :)
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0
penetrator1963
penetrator1963
17 квітня 2024, 17:59
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А что не так? приват аж бегом выйдет. норм банк, с норм сервисом, с норм приложением.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 квітня 2024, 18:03
#
Оце ржака (С)
…норм сервис и с норм приложением…
а с такой комиссией он даже с польским «кантриком» не пройдет…
…не говоря о прямой поддержки от «яны» или как эту куклу зовут…
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0
bonv
bonv
17 квітня 2024, 18:21
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Розглядає можливість…
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