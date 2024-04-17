Приватбанк розглядає можливість вийти на закордонні ринки, але остаточного рішення поки немає. Про це розповів CEO банку Герхард Бьош в інтерв'ю Forbes.
Приватбанк розглядає можливість виходу на закордонні ринки
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Що відомо
Нараз Приватбанк оцінює доцільність виходу на ринки Європи.
«Навіть якщо це буде лише умовно Польща, яка досить близька у багатьох відношеннях до України, це був би дуже великий проєкт», — зазначив Бьош.
Перед банком є дві опції, каже Бьош: зосередитися на Україні, де «Приват» вже найбільший банк, чи спробувати відкритися на таких ринках, як Німеччина, де багато українських переселенців. «Або в Польщі, де маржа надзвичайно низька, а конкуренція дуже велика», — додав він.
«То що ми можемо отримати? Це лише репутація, коли ми зможемо сказати: дивіться, ми тепер міжнародні? Чи ми справді розраховуємо на економічну вигоду? Остаточної відповіді поки немає», — зазначив Бьош.
Визначитись із цим питанням СЕО ПриватБанку сподівається до кінця року. Банк хоче розширити групу клієнтів, але це має бути органічно, зауважив він. «Ми не хочемо стрибати в бізнеси та ринки, яких ми не розуміємо», — підсумував Бьош.
Коментарі - 8
Еще в Польше не знают что это за контора.
— Размер чистых активов ПриватБанка составляет 80165 млрд. грн,
— Уставный фонд банка составляет 5684 млрд. грн,
— Собственный капитал — 7,67 млрд грн,
— Кредитный портфель — 72788 млрд грн,
— Чистая прибыль ПриватБанка по итогам 2008 года составила 1292 млрд. грн.
Суммы в трилионах измеряют…
…норм сервис и с норм приложением…
а с такой комиссией он даже с польским «кантриком» не пройдет…
…не говоря о прямой поддержки от «яны» или как эту куклу зовут…