Європейські банки потроїли прибутки у рф з початку великої війни — Bloomberg

Сукупна кількість співробітників п'яти банків ЄС з найбільшими операціями в рф впала лише на 3% після повномасштабного вторгнення. При цьому прибуток європейських банків зріс приблизно втричі завдяки високим процентним ставкам, які вони отримують за свої гроші, що застрягли в росії. Про це повідомляє Bloomberg.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Deutsche Bank AG різко скоротив кількість своїх співробітників у росії, в основному через закриття ІТ-центру. Проте минулого року він також отримав у рф вищі прибутки, ніж у 2021 році, до повномасштабного вторгнення.

Це досить типово для банків, які все ще мають гроші в Росії, враховуючи труднощі, з якими європейці стикаються при доставці грошей додому, а також двозначні процентні ставки, які російський центральний банк сплачує за депозитами кредиторів.

Зазначається, що прибутки дочірньої компанії австрійського Raiffeisen Bank International за цей період зросли більш ніж втричі, а в італійської банковської групи Intesa Sanpaolo SpA вони зросли приблизно у 20 разів.

Єдиний великий банк ЄС, якому вдалося досягти повного розриву з рф, — це французький Société Générale SA, який продав свою найбільшу російську дочірню компанію «Росбанк» через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення.

Intesa Sanpaolo SpA у вересні отримала дозвіл від диктатора Володимира Путіна продати свій російський підрозділ групі, яку очолює місцеві менеджери підрозділу, але угода сповільнилася через бюрократичні перешкоди.

Нідерландська фінансова група ING Groep NV, яка працює в росії з 1993 року, заявляє, що з початку 2022 року скоротила свій бізнес, пов'язаний з рф, на три чверті, приблизно до 1,3 млрд євро.

Американська транснаціональна фінансова корпорація Citigroup припинила майже всі інституційні банківські послуги в росії на початку минулого року, хоча вона все ще має $7 млрд, прив'язаних до країни, більша частина яких знаходиться на депозитах у центральному банку.

Інший американський фінансовий конгломерат JPMorgan Chase стверджує, що станом на березень 2024 року у нього було близько $350 млн, які застрягли в росії.

Угорський OTP Bank є одним із небагатьох кредиторів ЄС, які виводять гроші з країни. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є найближчим союзником Кремля в ЄС, і він на кілька місяців призупинив надання допомоги від блоку для захисту України, перш ніж піти на поступки, але OTP наполягає, що не отримав вигоди від його відносин з Путіним.

Банк заявляє, що повністю дотримується санкцій і хоче піти з ринку, але російські регулятори ускладнюють продаж підрозділу за справедливою ціною.

Італійська UniCredit SpA працює в росії через дочірню компанію зі штатом близько 3 100 співробітників та понад 50 філій. Міланський банк заявляє, що з 2022 року він зарезервував понад 800 млн євро на випадок дефолтів у росії та скоротив свій кредитний портфель на дві третини.

Генеральний директор Андреа Орсель заявив на травневій конференції, що банк дотримується санкцій і продовжить робити все можливе, але остаточний вихід з рф буде важко здійснити.

Проте жоден кредитор не ілюструє дилему європейців краще, ніж Raiffeisen, котрий протягом двох років намагається скоротити збитки. Складна угода щодо репатріації капіталу провалилася 8 травня, коли банк заявив, що йому не вдалося переконати західних регуляторів підтримати цей план, що поставило його під загрозу порушення санкцій.

Raiffeisen заявляє, що він працює над забезпеченням дотримання санкцій і що з 2022 року він «значно скоротив свою діяльність у росії», скоротивши свій кредитний портфель майже на 60%, приблизно до 5,8 млрд євро, хоча чисельність його персоналу фактично зросла на 7 % майже до 10 тисяч.

Хоча він віддав перевагу продажу, в банку зазначили, що знайти покупця складно, і будь-яка угода вимагатиме схвалення росії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що банку Raiffeisen обмежать доступ до фінансової системи США, якщо він не вийде з росії.