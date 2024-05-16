НБУ анулював всі ліцензії та призначив тимчасову адміністрацію в СК «Саламандра»

►Читайте «Мінфін» в Instagram : головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Національний банк у жовтні — грудні 2023 року здійснив планову інспекційну перевірку зазначеної страхової компанії. За результатами інспектування встановлено факт здійснення СК «Саламандра» ризикової діяльності, що загрожує інтересам кредиторів та страхувальників, а саме формування страхових резервів у недостатньому розмірі (більше ніж на 10% від їх достатнього розміру, визначеного законодавством України) тричі протягом календарного року.

Рішення про застосування заходу впливу набрало чинності 14 травня 2024 року.

Також Національний банк України 14 травня 2024 року ухвалив рішення про призначення тимчасової адміністрації в СК «Саламандра» та відсторонення органів управління СК від управління компанією.

Після ухвалення цього рішення тимчасовий адміністратор має негайно братися до виконання своїх обов’язків.