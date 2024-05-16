Замовлення готівкової валюти на сайті та у застосунку ПУМБ

Маєте потребу у валюті та хвилюєтесь, що в касі банку може не вистачити готівки? ПУМБ потурбувався аби українці завжди мали можливість придбати необхідну кількість готівкової валюти і запустив сервіс замовлення валюти на сайті або у застосунку ПУМБ .

Сервіс доступний як існуючим, так і новим клієнтам банку — замовити валюту може кожен (окрім громадян рф та рб) і клієнтом ПУМБ бути не обов’язково. Готівку можна придбати у сумі кратній 100, видача здійснюється лише крупними купюрами. Обмеження по сумі — від 500 від 500 до 9000 USD/EUR.

Замовити іноземну валюту на сайті ПУМБ:

• обрати «Замовити готівкову валюту» та ознайомитись з лімітами та комісією за послугу

• зазначити потрібну суму та валюту для замовлення

• обрати відділення та зручну дату для купівлі валюти

• оплатити комісію та дочекатися повідомлення від банку щодо візиту у відділення.

Оплата послуги можлива картками будь-якого українського банку:

• завітати до обраного відділення та придбати готівкову валюту

Замовити іноземну валюту у застосунку ПУМБ Online:

відкрити/скачати додаток ПУМБ Online

обрати «Більше» ->«Додаткові послуги» ->«Замовити готівкову валюту».

Перебуваєте за кордоном? Нагадуємо, що з 1 квітня 2024 ПУМБ знизив комісію за зняття власних коштів за кордоном до 1,5% від суми зняття.