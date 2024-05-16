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16 травня 2024, 10:00

Замовлення готівкової валюти на сайті та у застосунку ПУМБ

Маєте потребу у валюті та хвилюєтесь, що в касі банку може не вистачити готівки? ПУМБ потурбувався аби українці завжди мали можливість придбати необхідну кількість готівкової валюти і запустив сервіс замовлення валюти на сайті або у застосунку ПУМБ.

Сервіс доступний як існуючим, так і новим клієнтам банку — замовити валюту може кожен (окрім громадян рф та рб) і клієнтом ПУМБ бути не обов’язково. Готівку можна придбати у сумі кратній 100, видача здійснюється лише крупними купюрами. Обмеження по сумі — від 500 від 500 до 9000 USD/EUR.

Замовити іноземну валюту на сайті ПУМБ:

• обрати «Замовити готівкову валюту» та ознайомитись з лімітами та комісією за послугу
• зазначити потрібну суму та валюту для замовлення
• обрати відділення та зручну дату для купівлі валюти
• оплатити комісію та дочекатися повідомлення від банку щодо візиту у відділення.

Оплата послуги можлива картками будь-якого українського банку:

• завітати до обраного відділення та придбати готівкову валюту

Замовити іноземну валюту у застосунку ПУМБ Online:

  • відкрити/скачати додаток ПУМБ Online
  • обрати «Більше» ->«Додаткові послуги» ->«Замовити готівкову валюту».

Перебуваєте за кордоном? Нагадуємо, що з 1 квітня 2024 ПУМБ знизив комісію за зняття власних коштів за кордоном до 1,5% від суми зняття.

Джерело: Мінфін
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