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15 травня 2024, 17:54

Відгук квітня: Чому Приват може збільшити перший внесок за кредитом «єОселя»

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на відгук місяця про роботу банків у квітні. Ним став користувач під ніком Антон Ten, який розповів про те, як оформлював пільгову іпотеку в Приватбанку. Його досвід може бути корисним й іншим читачам «Мінфіну».

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на відгук місяця про роботу банків у квітні.

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Автор відгуку написав, що хотів отримати кредит за програмою «єОселя» у Приватбанку. Необхідні папери зібрав швидко, а от організація зустрічі з представником банку забрала тиждень, ніби тому, що той був єдиним спеціалістом, хто в області працює з «єОселя». Після всіх зустрічей та перемовин вдалося дійти до заповнення заявки.

«Після заповнення моєї заявки мені погодили кредит, але з авансовим платежем 40%, тільки через те, що рахунок мого ПП відкритий не в Приватбанку, і банк не може контролювати підприємницьку діяльність!!! А що саме цікавіше, згаяний мною час на даний процес, дав свій результат. Квартира продана!!! Але не мені», — обурюється Антон Ten.

На запит «Мінфіну» в Приватбанку відповіли наступне: «Згідно з законом про „Банківську діяльність“, АТ КБ „Приватбанк“ самостійно на свій власний розсуд приймає рішення про можливість надання кредиту».

Сергій Савинський, адвокат та радник Gracers, вважає, що ситуація з пільговою іпотекою виглядає дивно, оскільки банки мають повний контроль над надходженнями позичальника через виписки.

Керівниця відділу інвестицій та аналітики «Інтергал-Буд» Анна Анісімова зазначає, що процес погодження заявки на первинному ринку займає щонайменше 3−4 тижні, тому компанія бронює об'єкт на два місяці. Часто затримки пов’язані з неповним пакетом документів від позичальника.

На вторинному ринку, за її словами, проблеми виникають через небажання власників житла довго чекати на погодження кредиту, що може призвести до переваги іншого покупця з готовими коштами. Анісімова додає, що в їхній практиці не було випадків збільшення першого внеску після попереднього погодження угоди, хоча в рідкісних випадках клієнтів можуть перевести до іншого банку.

Натомість Світлана Рощіна з Асоціації фахівців з нерухомості каже, що Приватбанк часто створює проблеми при укладанні угод як по «єОселі» та і по «єВідновленню».

Вона радить звертатися до інших банків у разі труднощів з Приватбанком, оскільки є багато акредитованих банків, які працюють за цими програмами без проблем.

Правила конкурсу «Відгук місяця»

Приз за відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів, відгук має відповідати низці критеріїв:

  • Відгук має бути написано на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.
  • Описаний досвід має бути корисним іншим клієнтам банку.
  • У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний користувальницький досвід.
  • Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Відгук місяця» читайте тут.

Джерело: Мінфін
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