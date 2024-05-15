Банки видали понад 10 тис кредитів у програмі «єОселя»

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З-поміж 10 тис кредитів переважну більшість отримали військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики — 5902 (59%).

Найчастіше житло за програмою «єОселя» купували у Київській області та Києві — 2688 і 1810 виданих кредитів відповідно.

Із січня цього року за програмою «єОселя» можна купувати приватні будинки, дуплекси і таунхауси. Наразі українці придбали 140 таких об'єктів.

Приблизно 70% кредитів видали на купівлю житла на вторинному ринку.

Нині до програми долучилися 44 забудовники, у яких українці можуть купувати житло на етапі будівництва.

Кредити видають сім банків. Найбільше їх видали «Ощадбанк» (43%), «Приватбанк» (30%), «Укргазбанк» (23%).