Загальна кількість виданих іпотечних кредитів з моменту старту державної програми «єОселя» перевищила 10 тис, повідомляє «Укрфінжитло». Їхня сума — 15,7 млрд грн.
15 травня 2024, 11:41
Банки видали понад 10 тис кредитів у програмі «єОселя»
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З-поміж 10 тис кредитів переважну більшість отримали військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики — 5902 (59%).
Найчастіше житло за програмою «єОселя» купували у Київській області та Києві — 2688 і 1810 виданих кредитів відповідно.
Із січня цього року за програмою «єОселя» можна купувати приватні будинки, дуплекси і таунхауси. Наразі українці придбали 140 таких об'єктів.
Приблизно 70% кредитів видали на купівлю житла на вторинному ринку.
Нині до програми долучилися 44 забудовники, у яких українці можуть купувати житло на етапі будівництва.
Кредити видають сім банків. Найбільше їх видали «Ощадбанк» (43%), «Приватбанк» (30%), «Укргазбанк» (23%).
Джерело: Мінфін
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