Банки видали бізнесу 9 тис пільгових кредитів на 36 млрд

З початку 2024 року підприємці за держпрограмою «Доступні кредити 5−7−9%» отримали більше 9 тис кредитів на загальну суму 35,9 млрд грн, з яких від державних банків — 6 666 кредитів на 18,03 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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За минулий тиждень за цією програмою підприємці отримали від банків 186 пільгових кредитів на загальну суму 0,79 млрд грн.

А загалом за час дії воєнного стану в Україні видано 53 212 кредитів на 213,2 млрд грн.

Станом на 13 марта найбільше таких кредитів банки видали на фінансування оборотного капіталу (60,58 млрд грн) та на антивоєнні цілі (57,36 млрд грн).

З початку дії програми підписано 88 034 кредитні договори на 302,9 млрд грн.