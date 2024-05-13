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13 травня 2024, 13:37

Банкіри очікують на послаблення гривні на тлі валютної лібералізації

Банкіри очікують, що курс гривні до долара влітку опуститься до 40 грн, експерти кажуть, що нацвалюта подешевшає на тлі введення лібералізації на ринку. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Банкіри очікують, що курс гривні до долара влітку опуститься до 40 грн, деякі експерти кажуть, що нацвалюта подешевшає на тлі введення лібералізації на ринку.

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Офіційний курс гривні влітку може послабитися до рівня 40,00−40,50 грн/$1, поділився очікуваннями начальник управління міжбанківських операцій Приватбанку Микита Мишаков.

«Але я не думаю, що Національний банк, маючи суттєво поповнені золотовалютні резерви, допустить швидку девальвацію. Хоча в планах Національного банку і є поступова девальвація. Наскільки я пам'ятаю, вони до 10% обіцяли цього року девальвувати», — сказав він у коментарі.

Мишаков вважає, що оголошений НБУ 3 травня пакет пом'якшення валютних обмежень чинитиме певний тиск на курс нацвалюти з кінця минулого тижня або з поточного.

«Особисто моя думка: я бачу курс в районі 40,00 грн/$1, 40,50 грн/$1, можливо. Але думаю, що з часом, як розпочнеться сезон збирання врожаю, вивезення врожаю, я думаю, що це скоректується до 39,50 грн/$1», — поділився своїми очікуваннями начальник управління міжбанківськими операціями.

Мишаков зазначив, що, на його думку, курсовий коридор буде в межах поточного рівня, близького до позначки 40,00 грн/$1 із коливаннями в обидва боки близько 50 коп.

«Результатом лібералізації стане необхідність збільшення валютних інтервенцій НБУ для підтримки стабільності курсу гривні, але це не спричинить додаткових загроз для макрофінансової стійкості», — поділилася думкою начальниця управління управлінського обліку та бізнес-аналізу ОТП Банку Інна Провотар.

«Коливання курсу можливі, але в допустимих межах. Улітку ми не очікуємо, що офіційний курс перевищить позначку в 40,2 грн/$1. Водночас уже наприкінці року є висока ймовірність зростання показника до 40,7 грн/$1. Тобто до рівня, який Міністерство фінансів України заклало в бюджет 2024 року», — зазначила вона.

Головний менеджер із макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій зазначив, що пакет пом'якшень валютних обмежень у короткостроковому періоді збільшить структурний дефіцит на міжбанківському ринку, але водночас поліпшить умови ведення бізнесу й вирішить проблеми з обслуговуванням зовнішніх кредитів. Анонсовані заходи з валютної лібералізації можуть посилити приплив валюти в середньостроковому періоді, вважає банкір.

Однак на відміну від колег, які чекають на девальвацію нацвалюти, Колодій допускає, що на валютному ринку можна буде спостерігати сезонне зміцнення гривні завдяки широким можливостям інтервенцій центробанку з огляду на досить високий рівень міжнародних резервів.

«Для покриття структурного дефіциту НБУ має достатньо резервів і використовуватиме їх для цього. Тому для нас не стане сюрпризом повільна сезонна ревальвація гривні як чіткий сигнал ринку про спроможність підтримувати валютну стабільність», — наголосив він.

Банкір також повідомив, що, за оцінками Райффайзен Банку, валютну лібералізацію було закладено ще в січневому макропрогнозі регулятора, що відповідало додатковому «витоку» валюти в $5,6 млрд.

Джерело: Мінфін
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