Приватбанк відкрив українському бізнесу можливість проведення валютно-обмінних операцій за допомогою сервісу Торгова платформа. Про це повідомили у пресслужбі держбанку.
13 травня 2024, 12:27
Приватбанк відкрив для бізнесу тестовий режим валютної торгової платформи
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Клієнти зможуть онлайн керувати валютно-обмінними операціями, самостійно обирати комфортний курс та закривати угоди миттєво. Усім новим клієнтам Торгової платформи користування протягом перших 3 місяців буде безплатним.
Джерело: Мінфін
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