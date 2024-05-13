Microsoft інвестує 4 млрд євро у хмарні сервіси та служби ШІ у Франції

Корпорація Microsoft планує витратити 4 мільярди євро (4,3 мільярда доларів) на створення хмарної інфраструктури та інфраструктури штучного інтелекту у Франції, оголосивши про останні значні витрати на технології штучного інтелекту. Про це пише Bloomberg.

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Американська фірма прагне допомогти навчити мільйон людей і підтримати 2500 стартапів до 2027 року в європейській країні, йдеться в заяві.

На початку цього року Microsoft оголосила про партнерство та інвестувала 15 мільйонів євро в паризький стартап Mistral AI, який конкурує з OpenAI.

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