Корпорація Microsoft планує витратити 4 мільярди євро (4,3 мільярда доларів) на створення хмарної інфраструктури та інфраструктури штучного інтелекту у Франції, оголосивши про останні значні витрати на технології штучного інтелекту. Про це пише Bloomberg.
13 травня 2024, 11:33
Microsoft інвестує 4 млрд євро у хмарні сервіси та служби ШІ у Франції
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Американська фірма прагне допомогти навчити мільйон людей і підтримати 2500 стартапів до 2027 року в європейській країні, йдеться в заяві.
На початку цього року Microsoft оголосила про партнерство та інвестувала 15 мільйонів євро в паризький стартап Mistral AI, який конкурує з OpenAI.
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Джерело: Мінфін
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