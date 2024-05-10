Mastercard почав обробку внутрішніх платежів у Китаї

Спільне підприємство Mastercard NetsUnion почало обробляти платежі, здійснені в Китаї за допомогою карток Mastercard, випущених банками країни. Про це повідомляє пресслужба платіжної системи.

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Крім того, спільне підприємство підтвердило, що картки під брендом Mastercard тепер будуть прийматися як для внутрішніх, так і для міжнародних покупок.

«Це ще одна важлива віха для Mastercard. З моменту виходу на ринок майже 40 років тому ми налагодили міцні відносини з китайськими банками, продавцями та фінтех-компаніями, щоб приєднати людей до глобальної економіки», — заявив генеральний директор Mastercard Майкл Мібах.

У лютому 2020 року Народний банк Китаю (НБК) дав схвалення Mastercard NetsUnion на початок офіційної підготовки до внутрішньої клірингової діяльності у Китаї.

З того часу спільне підприємство встановило стандарти, правила, структури та інфраструктуру відповідно до місцевих нормативних вимог і отримало необхідні сертифікати для ведення відповідного типу бізнесу у державі.

У листопаді 2023 року Mastercard NetsUnion отримала офіційний дозвіл від НБК і Національного управління фінансового регулювання на початок діяльності з клірингу банківських карток на внутрішньому ринку.