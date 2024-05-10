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10 травня 2024, 8:48

НБУ ввів в обіг нову пам’ятну монету «День Європи» (фото)

Голова Національного банку України Андрій Пишний спільно з Послом ЄС в Україні, головою представництва ЄС в Україні Катаріною Матерновою презентували пам’ятну монету «День Європи».

Голова Національного банку України Андрій Пишний спільно з Послом ЄС в Україні, головою представництва ЄС в Україні Катаріною Матерновою презентували пам’ятну монету «День Європи».►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини«Ця монета символізує єдність України та Європи, солідарність у боротьбі за демократію і свободу, наші спільні цінності та прагнення до мирного і процвітаючого майбутнього», — йдеться в повідомленні.
Фото: НБУ

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Ця монета символізує єдність України та Європи, солідарність у боротьбі за демократію і свободу, наші спільні цінності та прагнення до мирного і процвітаючого майбутнього», — йдеться в повідомленні.

Дизайн монети

Дизайн монеті створила художниця Наталія Фандікова.

На аверсі монети по центру розміщено стилізований тризуб, символ України. Ліворуч від нього — офіційне гасло Європейського Союзу: «Єдність у різноманітті» (угорі півколом). Праворуч — квітковий орнамент, який символізує процвітання та самобутню культуру української держави.

На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено абревіатури EU та UA, які, переплітаючись, створюють візуальний символ єдності України та Європи. Дві літери «U» є, ніби одним цілим, формуючи образ нового життя, що проростає під егідою Європейського Союзу.

Нижче зображено напис «День Європи / Europe Day», навколо якого — дванадцять зірок так само, як і на прапорі ЄС, що символізує єдність, цілісність і гармонію народів Європи.

Характеристики

  • Пам’ятна монета «День Європи» має номінал 5 гривень,
  • Монета виготовлена з нейзильберу.
  • Тираж монети — до 50 000 шт.

Де придбати

Придбати пам’ятну монету «День Європи» можна з 9 травня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та банках-дистриб'юторах (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) в міру їх відвантаження банкнотно-монетним двором НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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