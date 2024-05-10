ПУМБ втретє поспіль визнано найкращим роботодавцем фінансового сектору України

На минулому тижні видання Forbes Україна опублікувало дослідження «ТОП-50 найкращих роботодавців України 2024», яке було проведене спільно з онлайн-платформою з пошуку роботи Rоbota.ua. За підсумками дослідження, ПУМБ визнано найкращим роботодавцем серед фінансових установ України. У загальному ж рейтингу ПУМБ увійшов до ТОП-15 серед усіх вітчизняних компаній. Це вже третій поспіль тріумф ПУМБ як найкращого роботодавця у фінансовому секторі України. Аналогічну відзнаку від Forbes банк отримав і за результатами 2023 та 2022 років.

Усі компанії, що брали участь у дослідженні, оцінювались поважним журі за 10 категоріями. Серед них були такі як: бренд роботодавця, умови праці, соцпакет, справедлива винагорода, внесок у перемогу, відчуття захисту, інформаційна відкритість, можливості для розвитку та рівність. Цього року організатори дослідження отримали 41 875 анкет від співробітників понад 200 компаній.

За результатами дослідження ПУМБ отримав 76 балів. Цьому сприяло те, що протягом 2023 року ПУМБ інвестував у підтримку співробітників понад 53 млн грн. Це і доплата співробітникам відділень, що працюють у «червоній зоні», і матеріальна допомога працівникам у випадку загибелі родичів чи пошкодження житла через воєнні дії, виплати при мобілізації співробітників для закупівлі воєнного екіпірування. ПУМБ надавав допомогу з працевлаштуванням працівникам, що були змушені виїхати з окупованих чи прифронтових територій та завжди підтримував можливість змінити вектор кар'єри в рамках банку. Також банк відкрив минулого року новий диджитальний офіс у Києві, який працює за технологією «розумний будинок» у форматі коворкінгу. Людяність як основа корпоративної культури та системна підтримка команди дає можливість ПУМБ з року в рік залишатись лідером серед банків-роботодавців України.

«Цього року ми вкотре підтвердили нашу першість у рейтингу найкращих роботодавців серед банків за версією Forbes. Бути першим — це завжди почесно. Втім втримувати лідерство — вдвічі складніше та цінніше! Дякую Правлінню банку, що в центрі уваги поряд із результатом та клієнтом завжди і співробітник! Вдячна HR-команді за проєкти, спрямовані на розвиток та підтримку людей, а працівникам — за їхні численні вдячні відгуки!», — коментує подію Світлана Тихоненко, керівниця Управління з розвитку бренда роботодавця.

Нагадаємо, що ПУМБ також потрапив до ТОП-25 найкращих роботодавців для ветеранів за версією Forbes Україна.